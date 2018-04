Fussball-Oberliga Hamburg : Serientäter in Pinneberg, neuer Trainer in Wedel

VfL Pinneberg feiert im Derby gegen den Wedeler TSV den fünften Sieg in Folge. Der WTSV hat derweil einen neuen Cheftrainer gefunden.

von Jonas Altwein

23. April 2018, 12:00 Uhr

Pinneberg | Des einen Freud ist des anderen Leid. Selten hat diese Redewendung so gut zugetroffen, wie beim Oberliga-Derby zwischen dem VfL Pinneberg und dem Wedeler TSV.

Während der VfL mit dem souveränen und nie gefährdeten 3:0 (2:0) gegen den Lokalnachbarn bereits den fünften Sieg in Serie feierte, haben die Fußballer vom WTSV nun schon sechs Mal hintereinander verloren.

„Wir haben uns präsentiert wie ein Absteiger“, sagte Thorsten Zessin, der das Traineramt bei den Wedelern unter der Woche nach der Entlassung von Jörn Großkopf interimsweise übernommen hatte.

Neuer Wedeler Cheftrainer kennt den Vereins bestens

Gestern Nachmittag trat Zessin ein letztes Mal in dieser Funktion in Erscheinung, ab heute kehrt mit Daniel Domingo ein alter Bekannter ins Elbestadion zurück. „Der Kontakt zu Daniel ist nie abgerissen. Wir waren uns schnell einig“, erklärte Wedels Sportlicher Leiter Frank Ockens auf Nachfrage zur Personalentscheidung.

Foto: Michael Stemmer

Domingo arbeitete bis Ende 2017 als Co-Trainer für die Mannschaft, ehe er ins Management beim Liga-Rivalen Concordia einstieg. Nach nur vier Monaten endete Anfang April die Liaison des 41-jährigen Spaniers mit den Hamburgern vorzeitig.

Wenn Domingo das Team auf das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Vorwärts-Wacker am Sonntag einstellen will, erwartet ihn eine Menge Arbeit. Beim VfL lag der WTSV schon nach sechs Minuten mit 0:2 im Hintertreffen.

Christian Kulicke (2.) und Felix Schlumbohm (6.) brachten die Pinneberger gleich mit den ersten beiden Torschüssen auf die Siegerstraße. Jan-Hendrik Kaetow machte in der zweiten Halbzeit den Sack zu (77.).

„Geilheit und Wille zu sehen”

„Die Körperspannung ist bei uns seit Wochen eine ganz andere. Bei uns ist wieder die Geilheit und der absolute Wille zu sehen“, sagte VfL-Coach Thorben Reibe.

In der Tabelle ist der VfL Pinneberg mittlerweile an den Wedelern vorbeigezogen und auf Platz zwölf vorgerückt. Um den Klassenerhalt zu sichern, bräuchten die Fußballer von der Fahltsweide aber noch „ein paar Punkte“, wie der Coach ergänzte. Schon Dienstagabend, 24. April, peilen die Kreisstädter im Nachholspiel bei Vorwärts-Wacker (18.30 Uhr) den sechsten Sieg in Serie an.