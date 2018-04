Fussball-Oberliga Hamburg : SC Egenbüttel siegt bei Sielka-Debüt

Neu-Coach Christian Sielka gewinnt mit Rellingerinnen im Derby gegen TuS Appen. Zudem herrscht beim SCE Planungssicherheit.

von Jonas Altwein

27. April 2018, 13:15 Uhr

Rellingen | Während die Frauen des SC Egenbüttel durch den 4:2 (1:0)-Erfolg gegen den TuS Appen den Klassenerhalt in der Oberliga feierten, taumeln die Fußballerinnen von Sascha Liebenow dem Abstieg in die Landesliga entgegen.

„Wenn es so kommen sollte, verfallen wir aber nicht in Panik. Dann muss man sich damit arrangieren“, so der TuS-Trainer.

Beim Debüt von Christian Sielka, der unter der Woche nach dem Rücktritt von Erfolgscoach Arne Steenbock die Verantwortung beim SCE übernommen hat, trumpfte Finja Drossel mit einem Viererpack groß auf (21., 65., 67., 74). Für Appen trafen Carina Krüger (56.) und Julia Trabe (76.).