Fußball-Kreisliga : Rot-Weiß Kiebitzreihe: Kaderplanungen schreiten voran

Mit Edon Bajra, der zuletzt eine Fußballpause einlegte, und Jonas Wagner hat der Sportliche Leiter Kim Neidenberger gleich zwei Angreifer für die kommende Saison verpflichtet.

Kiebitzreihe | Am 11. August 2017 trafen Edon Bajra, damals Stürmer beim FC Elmshorn, und Patrick Bethke, seinerzeit Trainer des VfL Pinneberg II, in der Fußball-Landesliga als Gegner aufeinander – Endstand 1:1. In der kommenden Saison wollen sie bei den Kreisliga-Kick...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.