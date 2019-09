Ritter mit Barmstedter Blut

Handball: BMTV setzt in der Hamburg-Liga auf viele Spieler aus dem eigenen Lager

Avatar_shz von Michael Bunk

07. September 2019, 08:00 Uhr

Barmstedt | Sieben neue Spieler haben die Handballer des Barmstedter MTV zu integrieren. Das Schöne: Alle stammen aus dem eigenen Stall wie die A-Jugendlichen Paul Manthee und Steffen Söhnel, aus der eigenen Zweiten wie Lasse Ott und Lars Eike oder aber haben zumindest wie Christian Behnke (Holstein Quickborn), Dennis Bittner und Matthias Walther eine BMTV-Vergangenheit. Sie müssen nach dem geglückten Verbleib in der Hamburg-Liga fünf Abgänge ersetzen. „So viel Barmstedter Blut war lange nicht mehr in unserem Kader“, sagte Team-Sprecher Timm Schmidt, der aher wieder auf mehr Zuschauer in der Halle Schulstraße hofft. Diese wollen die selbst ernannten Handball-Ritter zur Festung ausbauen, auch wenn die Vorbereitung nach Worten von Trainer Matthias Matuch – er geht in sein zweites Jahr – etwas holprig lief. „Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison“, sagte er. Allerdings auch mit einigen personellen Sorgen: Zum Auftakt heute Abend beim THB Hamburg 03 fehlen Bittner, Ole Schnoor, Julian Preuß sowie die beiden A-Jugendlichen.