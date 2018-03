Fussball-Oberliga : Reibe schlägt Alarm

VfL Pinneberg rutscht nach 0:5 gegen den Niendorfer TSV auf Platz 17 ab

von jal

26. März 2018, 16:00 Uhr

Thorben Reibe musste seinem Ärger Luft machen. Nach dem 0:5(0:2)-Debakel gegen den Niendorfer TSV nahm sich der Trainer des VfL Pinneberg seine Fußballer zur Brust. „Was wir da abliefern, ist kein Abstiegskampf. Die letzte halbe Stunde tat schon weh“, sagte der sichtlich enttäuschte Reibe.

Nachdem der Wedeler TSV am Freitag mit 0:2 beim Aufsteiger HSV III verlor, waren die Pinneberger schon vor dem Anpfiff auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Am späten Sonntagnachmittag wurden sie nach dem 3:0-Sieg des FC Türkiye beim SC V/W Billstedt sogar auf Platz 17 der Oberliga durchgereicht. Sorgen um seinen Trainerjob macht sich der zum Saisonende abwandernde Reibe aber nicht. „Ich glaube kaum, dass ein anderer Zug reinkommt, wenn jetzt jemand anderes übernimmt. Der Impuls muss aus der Mannschaft kommen“, so Reibe.

Die Trainingsbeteiligung sei ungenügend, das Team stelle sich quasi von alleine auf. Reibe: „Wie soll ich Druck aufbauen, wenn am Dienstag nur zehn Leute zum Training kommen? Es müssen alle verstehen, worum es geht.“

Gegen den ambitionierten Tabellenvierten aus Niendorf sah es zumindest über 60 Minuten so aus, als hätte der VfL den Ernst der Lage erkannt. Auf dem Grandplatz an der Fahltsweide entwickelte sich zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Das einzige Manko: Die Pinneberger trafen das Tor nicht. „Wir haben gar nicht mal so schlecht angefangen. Doch Niendorf nutzt halt seine Chancen – das war ein Qualitätsunterschied“, resümierte Reibe. Während Christian Kulicke zwei Mal in aussichtsreicher Position vor dem Tor scheiterte (13., 26.) und Philipp Werning den Pfosten traf (13.), verwerteten die Gäste gleich zwei ihrer Angriffe in Durchgang eins.

Nach dem Wechsel hätten Werning (49.) und Madjid Albry (59.) nochmal Spannung aufkommen lassen können, stattdessen machte Niendorf nach 65 Minuten mit dem dritten Tor den Sack zu. Dass der NTSV noch zwei weitere Treffer folgen ließ, gefiel Reibe ganz und gar nicht. „Am Ende kann jedes Tor wichtig sein“, zeigte sich der VfL-Coach auch im Hinblick auf das eigene Torverhältnis in Alarmbereitschaft.