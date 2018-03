Fussball-Landesliga : Rechnen erlaubt

VfL Pinneberg II schießt TBS im Stadtderby ab / Neue Hoffnung im Abstiegskampf

von hel

26. März 2018, 16:00 Uhr

Die Landesliga-Fußballer in der Kreisstadt trafen eine Vereinbarung, als Keeper Alper Yilmaz im Winter vom VfL Pinneberg II zu TBS Pinneberg zurückkehrte. Yilmaz bekam die Freigabe nur unter der Auflage erteilt, dass er im direkten Duell nicht mitwirken darf.

An seiner Stelle setzte sich Safouhat Gabsi dem Derby aus. Yilmaz war wahrscheinlich froh über seine Rolle als einer von handgezählten 19 Zuschauern. Sein aktuelles Team hatte nicht den Hauch einer Chance, gegen sein ehemaliges zu bestehen. Mit dem letzten Aufgebot und ohne Ersatzspieler angetreten bezog der Tabellenletzte TBS im Stadion II eine 0:8 (0:3)-Packung.

An Gabsi lag das nicht. Der vereitelte nicht nur gegen Asan Saliev (35.) VfL-Großchancen. Saliev, Schütze des 1:0 aus 16 Metern schon nach wenigen Sekunden, ärgerte sich ganz gewaltig, in dieser Szene nur zweiter Sieger geblieben zu sein. Doch schon der nächste VfL-Angriff brachte die Entscheidung. Beim Schuss von Andreas Bartel schlug der Ball hoch in der linken Ecke ein (2:0/36.). Ein angebliches Handspiel (Leon Girgin) hatte das erste Saisontor von Kaan Bilgin per Elfmeter zur Folge (3:0/43.). Selcuk Sahin ärgerte der Pfiff nur leicht. „Der Schiedsrichter war ausgezeichnet. In dieser Szene hatte er sich allerdings geirrt. “

Zu keinem Zeitpunkt genügte TBS Landesligaansprüchen. Als Deniz Türkoglu den Ball in der 45. Minute knapp verzog, war das die einzige Torchance der Gäste vor der Pause. Die VfL-Reserve aber bemüht wieder den Rechenschieber. „Wenn wir das Nachholtreffen am Donnerstag gegen Nikola Tesla gewinnen, ist doch wieder alles offen im Abstiegskampf“ so Trainer Patrick Bethke.