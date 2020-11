Reaktion auf Esume: Der AFVD intensiviert Zusammenspiel mit IFAF

Avatar_shz von Johannes Speckner

23. November 2020, 01:38 Uhr

Elmshorn | Nicht nur für die GFL1-Fooballer der Elmshorn Fighting Pirates, denen durch ein Team in Hamburg lokale Konkurrenz zu erwachsen droht (wir berichteten), sondern auch für die anderen Klubs und den American Football-Verband Deutschland (AFVD) ist die von Patrick Esume angekündigte Gründung einer Profi-Liga ein bedrohliches Szenario. Die AFVD-Verantwortlichen reagierten darauf, indem sie mit denen des Internationalen Verbands des American Footballs (IFAF) „vereinbarten, die gemeinsamen Anstrengungen zur weiteren Förderung und Etablierung des American Football zu intensivieren“, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

In dieser wiesen die AFVD-Offiziellen darauf hin, dass die IFAF „mehr als 60 nationale Verbände auf allen Kontinenten vereinen“ würde. Zudem ist die IFAF Mitglied der Global Association of International Sports Federation (GAISF), die zu den Unterzeichnern des Kodex der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gehört, und wird vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vorläufig anerkannt.

Der AFVD blicke, wie seine Verantwortungsträger hervorhoben, mit fast 70.000 Mitgliedern und über 500 Klubs „auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung des Sports im Inland zurück“. Sie sei „bereits Gastgeber mehrerer internationaler Europa- und Weltturniere gewesen, die im Auftrag der IFAF organisiert wurden“, so die AFVD-Führung, die betonten: „Wir wollen auch wieder an die Erfolge der deutschen Nationalmannschaft anknüpfen.“

Wohl auch an Esume gerichtet war folgender Satz: „In den letzten Jahren wurden offene und respektvolle Diskussionen zur bestmöglichen internationalen Weiterentwicklung des American Footballs innerhalb der IFAF geführt. Die zukünftigen Herausforderungen sind in einer sich ständig weiterentwickelnden Sportlandschaft von großer Bedeutung.“ Das Wachstum und Interesse am American Football in den IFAF-Mitgliedsverbänden werde „weltweit immer größer“, so der AFVD-Vorstand, der befand: „Durch die Bündelung aller Bemühungen der gesamten IFAF-Community hat der American Football eine positive Zukunft.“

Die IFAF-Führung „bestätigte, dass der AFVD ein vollwertiges und vollberechtigtes Mitglied der IFAF ist“. Zudem stellte die IFAF-Führung Verband klar, „dass die vom AFVD eingesetzten deutschen Nationalteams berechtigt sind, an allen künftigen IFAF-Wettbewerben für Nationalmannschaften teilzunehmen, einschließlich der Flagfootball-Weltmeisterschaft 2021 und der Qualifikation für die World Games 2022“. Bei den letzten World Games 2017 in Polen hatte Deutschland nach einem Halbfinal-Sieg gegen die USA die Silbermedaille geholt.