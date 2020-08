Rantzau dreht 0:2-Rückstand – Rote Karte bringt den Trainer in Rage

Avatar_shz von Johannes Speckner

31. August 2020, 16:00 Uhr

Barmstedt | Dass Joachim Dipner, Spielausschussvorsitzender des Hamburger Fußball-Verbandes, am Sonnabend im Wedeler „Mühlenstein“ Silberhochzeit feierte, wollte Restaurantbesitzer Marcus Fürstenberg eigentlich nutzen, „um nachzufragen, wann die Liga-Einteilung für die neue Saison vorgenommen wird und diese beginnen soll.“ Da die HFV-Verantwortlichen dies aber bereits am Freitag bekanntgaben, war Fürstenbergs Wissensdurst gestellt und er blieb am Sonnabend im heimischen Henstedt-Ulzburg. Seine Angestellten hätten aber „berichtet, dass es eine schöne Feier war“, so Fürstenberg, der am Sonntag als Trainer selbst feiern durfte: Im Testspiel gegen den Oberligisten FC Union Tornesch drehten seine Landesliga-Kicker des SSV Rantzau einen 0:2-Pausenrückstand noch zu einem 3:2-Sieg.

„In der zweiten Halbzeit haben wir einen unbändigen Willen und Kampfgeist sowie eine ganz andere Körpersprache als davor gezeigt“, lobte Fürstenberg, der diese Steigerung auch an zwei der Spieler, die er in der Pause eingewechselt hatte, festmachte: Anil Orhan und Tjark Thieme hätten „eine starke Leistung geboten.“ Auf Orhans Vorarbeit flankte Marvin Jensen von links und Bennet von Schassen gelang das 1:2 (54. Minute). Orhan selbst von links (55.) und Tim Pepe Hartlieb per Kopf nach einem Eckstoß (58.) drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit.

Im ersten Durchgang hatten noch die Tornescher klare Vorteile gehabt und zwei Tore erzielt: Jan-Philipp Zimmermann nickte einen Eckstoß ein (0:1/11.). „Fast wie früher Uwe Seeler mit dem Hinterkopf“, befand sein unter den 170 handgezählten Zuschauern weilender Großvater. Dann verwandelte Maik Stahnke einen Freistoß direkt (16.).

Mehr noch als diese beiden Gegentreffer brachte es Fürstenberg in Rage, dass Etienne-Lewis Kotzapanagiotou, nachdem ihn Mike Stahnke im Mittelfeld umgegrätscht hatte, seine Stirn an die des am Boden liegenden Torneschers drückte und eine Kopfnuss andeutete. Daraufhin zeigte Schiedsrichter Arvid Maiwald (Moorreger SV) gleich zweimal die Rote Karte: Für Kotzapanagiotou und für Union-Akteur Dennis Beckmann, der ihn anschließend mit beiden Armen umgeschubst hatte. (31.).

„Das hätte Kotzapanagiotou nicht passieren dürfen – denn eigentlich kassieren meine Teams keine Platzverweise“, schimpfte Fürstenberg. Was die Länge der Rot-Sperre angeht, könnte der Coach vielleicht noch einmal bei Dipner ein gutes Wort einlegen ...