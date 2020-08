Rammer-Elf kassiert 13 Gegentore innerhalb von 21 Stunden

Avatar_shz von Johannes Speckner

Horst | Schwerstarbeit verrichten mussten am Wochenende die Verbandsliga-Fußballer des VfR Horst. Bevor sie am Sonnabendabend grillten, bat VfR-Trainer Florian Rammer seine Schützlinge zu einem 3000-Meter-Lauf im Stadion – obwohl sie zuvor zwei Testspiele innerhalb von 21 Stunden absolviert hatten. „Dabei habe ich aber viel gewechselt, um allen Akteuren Spielanteile zu gewähren“, stellte Rammer klar, dass kein Akteur 180 Minuten auf dem Platz stand.

Leider reiste der SC Victoria Hamburg (Oberliga Hamburg) am Freitagabend ohne den kürzlich vom FC St. Pauli verpflichteten Ex-Profi Jan-Phillip Kalla an. Die Horster „versuchten, immer spielerische Lösungen zu finden“, so Rammer – sie agierten dabei jedoch sehr fehlerbehaftet. Nach dem 0:4 des Ex-Horsters- und -Elmshorners Nil von Appen (22. Minute) verkürzte Michel Gorny per Doppelpack zum 2:4-Pausenstand (26./45.). Im zweiten Durchgang folgten vier weitere Gegentore, was ein 2:8-Endergebnis ergab.

Am Sonnabend ging es gegen den bisherigen Klassen-Rivalen SV Henstedt-Ulzburg, der in diesem Sommer in die Landesliga aufstieg. „Leider haben wir uns wieder viele einfache Fehler erlaubt“, haderte Rammer. Leon Lienau und Denis Muja nach guter Vorarbeit von Gorny trafen dabei. Der Endstand lautete 2:5 – aber in Testspielen seien ihm „die Ergebnisse egal“, so Rammer.