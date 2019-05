Pure Erleichterung in Sparrieshoop

Fußball-Kreisliga 8: Klassenerhalt dank Kantersieg über Absteiger Gencler / Seestermühe muss runter

von shz.de

28. Mai 2019, 16:00 Uhr

Sparrieshoop | Auf ein Fernduell um den letzten Abstiegsplatz in der Kreisliga Staffel 8 mit dem TSV Seestermüher Marsch ließen sich die Fußballer des TSV Sparrieshoop erst gar nicht ein. Obwohl die Märschler den bisherigen Tabellenvierten SC Egenbüttel glatt mit 7:1 abrasierten, schenkten die Sparrieshooper den türkischen Gästen ebenfalls kräftig ein. Gleich mit einer 9:0 (2:0)-Packung verabschiedete sich Gencler Birligi aus der Kreisliga, während die Gastgeber endgültig gerettet sind. „Wir wollten und haben aggressives Pressing gespielt und so unsere Tore gemacht“, war der scheidende TSV-Coach Oliver Schlegel zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Beim trotz der optimalen Ausbeute von 18 Punkten aus den letzten sechs Saisonspielen gescheiterten TSV Seestermüher Marsch musste Trainer Maik Richert, der die Märschler in der Winterpause in fast aussichtsloser Lage übernommen hatte, einsehen: „Die letzten Wochen waren super, aber über die gesamte Saison gesehen waren wir eben nicht gut genug und sind am Ende wohl verdient abgestiegen.“ Punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis gegenüber dem TSV Sparrieshoop, geht es für die Märschler runter in die Kreisklasse A.

Gefeiert wurde auch in Hörnerkirchen. „Es wurde schon fast wieder hell“, antwortete SVH-Trainer Jürgen Kohnagel auf die Frage nach dem Ende augenzwinkernd. Für das finale 5:1 (0:0) gegen den TuS Hasloh hatte er sich mit Anzug und Krawatte schick in Schale geworfen. Dennoch lief es nicht rund. „Die rund 300 Zuschauer wären beinahe eingeschlafen“, haderte Kohnagel und fand in der Pause die passenden Worte. Timo Kunrath legte zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit dem 1:0 den Grundstein für den Sieg, zu dem auch Malte Münster in seinem letzten Spiel zwei Treffer beitrug.

Beim TuS Hemding-Bilsen zog Trainer Patrick Kinastowski nach dem abschließenden 3:3 (2:2) beim 1. FC Quickborn II ein zwiespältiges Saisonfazit: „Natürlich hat die Tatsache, das zweite Jahr in Folge als Vizemeister denkbar knapp am Aufstieg vorbei geschrammt zu sein, schon an uns genagt. Unterm Strich können wir aber stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben trotz zahlreicher Verletzter in unseren Reihen in 23 von 30 Spielen punkten können und unser Saisonziel, unter die ersten drei zu kommen, erreicht.“