Pirates wolen in der GLF1 antreten

17. November 2020, 16:52 Uhr

Elmshorn | Mit der Ankündigung, zukünftig mit seiner Frau „viel reisen“ zu wollen, hatte sich Herwig Eggerstedt im Mai 2019 aus dem operativen Geschäft von „Das Futterhaus“, das er vor über 30 Jahren gegründet hatte, zurückgezogen und seinem Sohn Andreas Schulz das Feld überlassen. Anderthalb Jahre später hat der nun 63-Jährige zum 1. November das Amt des Geschäftsführers bei den Footballern der Elmshorn Fighting Pirates übernommen. Dass Eggerstedt damit auf Anißa Nowak folgt, gaben die Pirates-Verantwortlichen am gestrigen Dienstagvormittag ebenso in einer Pressemitteilung bekannt wie die Nachricht, dass sie eine Zulassung für die kommende Saison 2021 in der GFL1 beantragt haben.

„Wir haben fristgerecht am 15. November die Lizenzunterlagen eingereicht, um im kommenden Jahr das Recht zu haben, GFL1-Football in Elmshorn zu spielen“, erklärte Jörn Maier. Der Headcoach der „Freibeuter“ hatte in der vergangenen Woche in einem Interview mit unserer Zeitung noch zugegeben, dass auch ein Rückzug in die GFL2, in die Regionalliga Nord oder gar ein kompletter Verzicht auf die Teilnahme am Spielbetrieb möglich sei. Ein großes Problem sah Maier dabei darin, dass Patrick Esume, der zu Jahresbeginn noch an seiner Seite in der Krückaustadt arbeitete, eine Profi-Football-Liga gründen und ein neues Team in Hamburg etablieren will.



Maier möchte die Früchte für seine Arbeit ernten





Die bevorstehende Gründung einer Profi-Mannschaft in der Freien- und Hansestadt wurde in der Pressemitteilung gar nicht thematisiert. Stattdessen stellte Maier klar, dass es darum gehen würde, die Früchte für eine jahrelange Aufbauarbeit ernten zu können. „Wir haben uns durch den Aufstieg 2019 sportlich für die GFL1 qualifiziert – das möchten wir uns nicht von Corona zerstören lassen“, erklärte der Chefpirat mit Verweis darauf, dass wegen der Corona-Krise in diesem Jahr kein American Football gespielt wurde. Ob im kommenden Jahr wieder ein Spielbetrieb möglich sein wird, kann niemand vorhersagen – doch die „Piraten“ wollen auf jeden Fall bereit sein.

Dafür gilt es, weitere Herausforderungen zu bewältigen. Ein Aspekt sind die Finanzen: Mit Hochdruck laufen Gespräche mit bestehenden Sponsoren und regionalen Unternehmen, die eine Kaperfahrt durch Erstliga-Gewässer möglich machen sollen. Der Hauptsponsor „Das Futterhaus“ bleibt auf jeden Fall an Bord „Ich liebe den Football und habe da bereits sehr viel Herzblut und Leidenschaft investiert“, erklärte Herwig Eggerstedt, der neben seinem Sohn Andreas Schulz, seinem Schwiegersohn Kristof Eggerstedt sowie Kurt Bisping einer von vier Geschäftsführern des am Elmshorner Ramskamp ansässigen Zoofachhandelsunternehmens ist.



„Ein Aushängeschild mit enormer Strahlkraft“





Eggerstedt erinnerte daran, dass er „schon etwa 20 Jahre lang Partner der Fighting Pirates“ sei und deshalb „in der jetzigen, schweren Situation keinen Schlussstrich ziehen“ wolle. Der Gründer der Tierbedarfskette, die etwa 400 Standorte in Deutschland und Österreich umfasst, hob hervor, dass die Footballer für die Krückaustadt sowie die gesamte Region „ein Aushängeschild mit enormer Strahlkraft“ seien. „Ich kann nur an die Unternehmen appellieren, den Wert dieser Marke zu erkennen – die Pirates gehören einfach zu dieser Region“, hofft der 63-Jährige, dass sich weitere Firmen finden, die die „Freibeuter“ finanziell unterstützen.

Verdient hätten es die Spieler und die Verantwortlichen der Pirates, die eine beeindruckende Erfolgsgeschichte schrieben: „Vor fünf Jahren habe ich mit Maier einen Fünf-Jahres-Plan erstellt, wie wir den Aufstieg in die GFL1 schaffen können“, erinnert sich Eggerstedt. Daraufhin stiegen die „Gelbhelme“ 2017 als Regionalliga-Meister in die GFL2 auf, wurden dort in ihrer Premieren-Saison auf Anhieb Dritter und schafften 2019 als Zweitliga-Meister über zwei Relegations-Siege gegen die Düsseldorf Panther (47:47, 34:21) den Sprung in die Beletage des deutschen Footballs.

„Damit ging unser Plan im exakten Zeitraum komplett auf“, frohlockte Eggerstedt. Deshalb kam es für den neuen Pirates-Geschäftsführer auch nicht infrage, keine Lizenz für die GFL1 zu beantragen: Den erreichten Erstliga-Platz „sozusagen wegzuwerfen, wäre jammerschade gewesen“, betonte Eggerstedt. Gelingt es ihm und seinen Mitstreitern, die bisherigen Stammkräfte – dem vor der Gründung stehenden Hamburger Team zum Trotz – zu halten, könnte er im 2021 zu Erstliga-Auswärtsspielen der Pirates reisen.