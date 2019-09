Pirates-Power vor und auf der Tribüne

Elmshorner Fans dominieren das Stadion in Düsseldorf so, wie die Spieler der Seeräuber den Panthern die Krallen gestutzt haben

Avatar_shz von Michael Bunk

23. September 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Als der Bus nach 18 Stunden gegen Mitternacht wieder in den Elmshorner Krückaupark einbog, war es relativ still an Bord. Die Fans der Elmshorn Fighting Pirates waren kaputt. Kaputt, aber hochzufrieden und überglücklich, am Rhein eine Machtdemonstration der American Footballer des EMTV gegen GFL-Schlusslicht Düsseldorf Panther gesehen zu haben. 47:14 für den Nordmeister. Das hatte niemand für möglich gehalten: Headcoach Jörn Maier („Es war tatsächlich viel leichter als ich gedacht habe“) nicht und auch die Fans nicht. „Das Glücksgefühl für den Aufstieg ist unglaublich“, sagte Torben Werner, sozusagen der Fahrtenleiter im Fan-Bus.

Die EFP-Anhänger hatten bei der Abfahrt des vom Club organisierten Fan-Busses früh morgens um 6 Uhr zumeist die Chancen auf einen Sieg so bei 95 Prozent taxiert. Allgemein war trotz der desaströsen Bilanz der Raubkatzen von 14 Pleiten in ebenso vielen GFL-Spielen von einem engeren Spiel ausgegangen worden.

Die Fans nahmen langsam Fahrt auf. Es dauerte rund eine Stunde, bis im Heck des Busses der Fanclub wach wurde. Dann wurde die Soundbox angeschmissen. Andere schauten auf dem Tablett zur Einstimmung Spiele der NFL an. Die Getränkewahl reichte von Kaffee bis Bier – je nach Geschmack. Dazu natürlich auch Energydrinks in den verschiedenen Ausführungen, es sollte schließlich ein langer Tag werden.



Mit Totenkopf und „Flora“ gegen Raubkatzen





Während die Verpflegung natürlich zwischen den Sitzen lagerte, hatten unten in den Gepäckräumen sieben verschieden große Trommeln, das Fanclub-Banner sowie Fahnen mit dem Totenkopf und dem Elmshorner Wappenschiff „Flora“ Platz gefunden.

Die Bezahlung erfolgte locker. Torben Werner und der stellvertretenden Pirates-Vorsitzende Oliver Woyda gingen mit einer Tüte herum und sammelten den Obolus von 35 Euro – für die mitgefahreren Jugendlichen etwas weniger – ein. Was nach Abzug der eigentlichen Buskosten übrig blieb, erhielten die beiden Fahrer später als Trinkgeld.

Im Düsseldorfer Stadion gaben die Elmshorner Fans im wahrsten Sinne des Wortes den Ton an. Sie dominierten die Tribüne, obwohl der Panthers-Anhang noch von dem der Cologne Cardinals unterstützt wurden. Werner war nicht wenig stolz darauf: „Die Tribüne ist unser Rampenlich für das Spiel.“ Und das Feedback kam über die sozialen Medien von Elmshornern, die nicht mitkommen konnten, sofort zurück: „Im Livestream waren wir am lautesten zu hören. So ein Feedback ist total klasse“, jubelte Werner nicht über den Kantersieg der Seeräuber, die auf dem Rasen so ordentlich gepusht wurden.

Das hat nicht nur die Spieler Kraft gekostet, sondern auch die Fans. Aber in zwei Wochen werden sie wieder gut bei Stimme sein, um am Sonnabend, 5. Oktober, in ihrem Wohnzimmer Krückaustadion endgültig endgültig den Aufstieg ins Oberhaus zu feiern. Zweifel daran hegt praktisch keiner, auch Torben Werner nicht: „Zu Hause werden wir nicht so geschlagen, dass es nicht für den Aufstieg reichen würde.“