Pirates-Dementi: Keine Zusage für Herbst-Saison

Elmshorn | Wer am Donnerstag einen Blick in einige Zeitungen warf, freute sich darauf, im Herbst Spiele der German Football League 1 im Elmshorner Krückaustadion sehen zu können. Denn es war zu lesen, dass die Verantwortlichen der Elmshorn Fighting Pirates zugesagt hätten, im September an der „Kurz-Saison“, die als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie nicht regulär begonnene Serie 2020 stattfinden soll, teilzunehmen. Wer bei Jörn Maier nachfragte, wurde eines Besseren belehrt: „Wir haben definitiv nicht zugesagt, sondern prüfen weiter, ob das für uns darstellbar und sinnvoll ist“, betonte der Pirates-Trainer.

Maier machte keinen Hehl daraus, dass er selbst „kein Freund von einer so schnellen Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist“. Allerdings gelte es, abzuwarten, ob es der American Football-Verband Deutschland den Teams überhaupt gestattet, nicht teilzunehmen: „Noch fürchten wir, dass dies mit einer hohen Geldstrafe und dem Zwangsabstieg sanktioniert wird.“