Piraten auf Kurs

American Football: Zum Start der GFL 2-Saison fuhren die Elmshorn Fighting Pirates einen ungefährdeten Heimsieg gegen die Hannover Spartans ein.

von Michael Bunk

06. Mai 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Eine Halbzeit ließ der Elmshorner Offensivwirbel äußere Witterungseinflüsse vergessen, in Durchgang zwei aber fröstelte es die mehr als 600 Zuschauer im Krückaustadion doch erheblich. Unterm Strich aber stand am Sonnabend ein erfolgreicher Start der Elmshorn Fighting Pirates in das Unternehmen Meisterschaft in der German Football League 2 Nord. Sie besiegten den Aufsteiger Hannover Spartans 31:13 (31:6).

Die Spielabschnitte drei und vier veranlassten EFP-Headcoach Jörn Maier trotz der Zufriedenheit über den Auftaktsieg zur Warnung: „Gegen diesen Gegner hat es gereicht, aber es kommen auch bessere Mannschaften.“

Der Liganeuling aus der niedersächsischen Landeshauptstadt war am Sonnabend jedenfalls 24 Minuten lang nicht der Maßstab für den wahren Leistungsstand der Pirates. Zwar wurde der neue Elmshorner Quarterback Ryan Sample im zweiten Spielzug von der Hannoverschen Defense zu Boden gebracht und der erste Drive endete „nur“ mit einem von Sören Becker verwandelten Fieldgoal. In der Folgezeit fanden die Seeräuber einen guten Mix aus Pass- und Laufspiel, Letzteres oft über Rückkehrer Khairi Dickson (Foto), der aber auch im gesamten Spielverlauf zweimal den Ball fallen ließ und verlor (Fumble). Die Maschinerie ließ sich davon jedoch nicht stoppen. Vier Touchdowns – je einer von Diego Sanchez, Khairi Dickson, Nassim Amroun und Christoffer Jensen – folgten, drei davon auf Pass von Sample.

Die in der vergangenen Saison als Schwachstelle ausgemachte Defense stoppte die Gäste zumeist früh und zwangen sie zum Punt. Erst beim Zwischenstand von 31:0 kamen die Niedersachsen zu ihren ersten Punkten. „Die erste Halbzeit war gut, ohne Zweifel. Wir waren anfangs nervös, das ist normal“, zog Maier ein positives Fazit, das danach einen Makel bekam, obwohl der Coach in der Kabine noch gewarnt hatte: „Wenn wir Hannover jetzt ins Spiel lassen, fühlt sich das nicht gut an.“ Dies ließ sich am Ende auch nicht wegdiskutieren. Schlusswort Maier: „Da ist noch eine Menge Rost dran, den müssen wir jetzt abschütteln.“

Nächster Gegner am kommenden Sonnabend ist erneut ein Aufsteiger: die Troisdorf Jets. Lasse Hinders wird dann wohl nur zuschauen. Der Defense Back musste mit einer schweren Verletzung am linken Knie raus. Ob Innen- oder gar das Kreuzband beschädigt ist, wird erst die nähere Untersuchung ergeben.