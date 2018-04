Fussball-Oberliga Hamburg : Pinneberger Auferstehung an Ostern

VfL Pinneberg nach Sieg gegen Süderelbe zurück auf Nichtabstiegsplatz. Vier Punkte über die Feiertage.

von Jonas Altwein

03. April 2018, 16:00 Uhr

Pinneberg | Der Jubel kannte keine Grenzen. Als Lennart Dora in der Schlussminute den Ball irgendwie im Tor des FC Süderelbe unterbrachte, rannten Auswechselspieler samt Trainerstab voller Enthusiasmus auf den Grandplatz an der Fahltsweide.

Die Fußballer des VfL Pinneberg feierten am Ostermontag einen am Ende glücklichen, aufgrund der Chancenverteilung aber hochverdienten 2:1 (0:1)-Erfolg in der Oberliga Hamburg. „Wie wir gewonnen haben, spielt keine Rolle. Wichtig sind nur die drei Punkte“, sagte VfL-Keeper Lucas Albracht.

Dass es für Albracht und seine Teamkollegen gegen Süderelbe über weite Strecken nicht nach einem Erfolgserlebnis ausgesehen hatte, lag an der zum Teil kläglichen Chancenverwertung der Kreisstädter. „Zur Halbzeit hätten wir schon in Führung liegen müssen. Von Süderelbe kam ja gar nichts“, blickte VfL-Trainer Thorben Reibe zurück.

Doch während Kjell Ellerbrock gleich drei Mal mit harmlosen Abschlüssen an Gäste-Torhüter Yalcin Ceylani scheiterte (20., 25., 31.), gingen die Hamburger mit ihrer ersten Offensivaktion in Front. Nach einem Handspiel von Madjid Albry traf Ian Prescott Claus zum 1:0 per Strafstoß (42.).

In der zweiten Hälfte zeichnete sich zunächst das gleiche Bild ab. Nicht mal zwei Minuten waren gespielt nach Wiederanpfiff, als Christian Kulicke die nächste Chance der Gastgeber verstolperte (47.). Auch Offensivkollege Jan-Henrik Kaetow brachte es nicht fertig, FCS-Torwart Ceylani aus kürzester Distanz zu bezwingen (49.).

Glück hatten die Pinneberger anschließend, dass Süderelbes Torjäger Claus einen haarsträubenden Ballverlust von VfL-Kapitän Fabian Knottnerus nicht mit dem 0:2 bestrafte (52.). „Das wäre es wohl gewesen“, analysierte Albracht. So aber feierte der VfL in der Schlussphase seine ganz persönliche Auferstehung am Ostermontag. Erst traf Kaetow per Handelfmeter zum Ausgleich (78.), dann folgte das besagte Siegtor von Dora (90.).

„Wir haben uns das am Ende erarbeitet. Wenn der Treffer in der letzten Minute fällt, ist es natürlich immer etwas Besonderes“, freute sich Trainer Reibe. Nach dem 2:2 am Sonnabend bei Curslack-Neuengamme und dem Heimsieg gegen Süderelbe rückte der VfL wieder auf einen Nichtabstiegsplatz vor. „Vier Punkte haben wir uns vorgenommen übers Osterwochenende – und die haben wir geholt“, resümierte Reibe zufrieden.

Dass seine Mannschaft erneut auf dem ungeliebten Grandplatz im Stadion 2 spielen musste, missfiel dem Coach der Pinneberger jedoch enorm. „Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, dass die Stadt schon Donnerstag den Platz gesperrt hat. Für mich ist das eine Katastrophe. Ich war vorhin auf dem Rasen, da hätte man wunderbar spielen können“, so Reibe.

Im Abstiegskampf sehe er seine Mannschaft auf dem holprigen Grand im Nachteil: „Auf Rasen können wir uns besser in die Zweikämpfe reinfighten.“ Gegen ein schwaches Süderelbe reichte es aber auch so.