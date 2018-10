VfL Pinneberg noch ohne Punkt nach zehn Spielen : Patrick Bethke glaubt weiter an den Klassenerhalt

Trainer des Fußball-Oberligisten gibt sich trotz der brenzligen Lage kämpferisch und stellt eine kuriose Rechnung auf.

von Jonas Altwein

05. Oktober 2018, 11:15 Uhr

Pinneberg | Zehn Spiele, zehn Niederlagen, 45 Gegentore: Die Bilanz der Oberliga-Fußballer des VfL Pinneberg ist ernüchternd. Trainer Patrick Bethke lässt sich davon aber nicht beunruhigen, er glaubt weiter an die Qualitäten seiner Mannschaft. „Es ist noch nicht so, dass wir sagen: Wir sind schon abgestiegen“, erklärt der Coach.

„Wichtige Spieler” fehlen

In der Vorbereitung habe Bethke gesehen, zu welchen Leistungen sein Team im Stande ist, wenn alle an Bord sind. „Leider haben mir in den Pflichtspielen immer wieder wichtige Spieler gefehlt. Diese ständigen Wechsel tun der Mannschaft nicht gut“, sagt er.

Aktuell fehlen mit Kapitän Madjid Albry, Stürmer Wojciech Krauze und Abwehrspieler Edward Haustein ebenfalls nicht ganz unwichtige Akteure.

Hinzu kommen laut Bethke konditionelle Defizite bei einigen Spielern. „Wenn man drei Wochen im Urlaub ist, braucht man mindestens die gleiche Zeit, um wieder sein Level zu erreichen“, so der VfL-Coach.

Kurioses Rechenbeispiel als Mutmacher?

Auffällig in vielen Spielen mit Beteiligung der Pinneberger ist die Masse an Gegentoren in der letzten halben Stunde. „Wenn die Spiele nur bis zur 60. Minute gegangen wären, hätten wir jetzt schon zwei Punkte“, rechnet Bethke vor.

Mit aktuell neun Zählern Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen hat der VfL bei 24 ausstehenden Partien zwar nach wie vor alle Chancen auf den Klassenerhalt, der Glaube daran wird mit jeder weiteren Niederlage jedoch geringer.

„Ich gehe den Weg bis zum Ende”

„Wir spielen jetzt noch gegen Mannschaften wie Wedel, Curslack und Condor. Da musst du natürlich punkten – sonst war’s das wohl“, meint Bethke, der mit seiner Elf am Sonntag auf Barmbek-Uhlenhorst trifft (15 Uhr). Auch wenn es im elften Anlauf wieder nicht mit dem erhofften Punktgewinn klappen sollte, wird Bethke seine Marschrichtung nicht ändern. „Ich bin kein Typ, der hinschmeißt. Ich gehe den Weg bis zum Ende.“