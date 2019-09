Nur der Aufstieg zählt

Floorball 2. Liga: Blau-Weiß 96 Schenefeld startet Mission Wiederaufstieg gegen Dümptener Füchse

Avatar_shz von Michael Bunk

28. September 2019, 08:00 Uhr

Schenefeld | Die Operation „Rückkehr in die 1. Liga“ für die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld beginnt. Im ersten Saisonspiel der 2. Bundesliga haben die Schenefelder am Sonntag ein Heimspiel gegen die Füchse aus Dümpten (15 Uhr, Halle Achter de Weiden). „Schwer einzuschätzen“, findet Benedikt Fiedrich, weiterhin Spielertrainer der Blau-Weißen, den Gegner. Die Zielsetzung ist aber eindeutig: gewinnen. „Das ist unser Anspruch an uns selbst“, bekräftig er.

Die Spielzeit nach dem Abstieg aus dem Oberhaus könnte einem Spagat gleichen. Dem Einzug in die Playoffs werde man viel unterordnen, so Fiedrich. Andererseits wolle und müsse man neue junge Spieler ins Team integrieren. Die dürften auch mal eine Niederlage kassieren.

Zwei ehemalige Jugendspieler werden in jedem Fall auf der Platte stehen: die Torhüter Jonah Koop und Sebastian Birth. Mit beiden hat Fiedrich vor dem regulären Training halbstündige Sonderschichten eingelegt. Idealerweise aber halten die Schenefelder den Gegner künftig weiter vom eigenen Kasten weg. „Wir werden anders als in der ersten Liga hoch verteidigen“, kündigte Fiedrich an. Eine abwartende Taktik ist als der Top-Favorit auf die beiden Playoff-Plätze neben dem Bremer Verein Eiche Horn auch kaum möglich. Morgen fehlen aber die verletzten Johannes Gebauer (Schlüsselbeinbruch) und Alexander Ohlandt (Bänderriss); Jakob Heins weilt im Ausland.

Neu ist auch das Outfit. Neben den Männern hat auch die U17 bereits die Trikots des neuen Ausrüsters und dem Sponsorenaufdruck der VR-Bank in Holstein in den Varianten Weiß und Blau erhalten. Die anderen Mannschaften sollen nach und nach ebenfalls so ausgestattet werden.