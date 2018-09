Noch immer eine Herzenssache

Die zurzeit pausierende Nationalspielerin Anja Brandt kommt zu 50 Jahre Volleyball in Elmshorn zurück zu den Wurzeln ihrer Karriere

14. September 2018, 16:00 Uhr

Den Hamburger Sommer genießt Volleyballerin Anja Brandt ausgiebig. Nachdem ihr langjähriger Vertrag mit dem mehrfachen Deutschen Meister Schweriner SC aus gesundheitlichen Gründen auslief und auch ein Einsatz im deutschen Nationalteam derzeit nicht möglich ist, gönnt sich die 28-jährige Studentin eine sportliche Auszeit. Dabei schlägt ihr Herz aber weiterhin kräftig für den Volleyball.

Heute, Freitag, ist sie in ihrer Heimatstadt Elmshorn – und das aus einem besonderen Grund. Die Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn feiert 50 Jahre Volleyball an der Krückau mit einem Empfang.

Anja Brandt verabredet sich regelmäßig mit ehemaligen Teamkolleginnen aus dem Hallen- und Beachvolleyball oder reist zu Spielen der Frauen und Männer. Sie genießt es, ohne Druck die Aktionen der anderen zu verfolgen. Sie selbst bekommt „ständig Anfragen von Volleyballteams, ob ich da mitspielen will“, sagt die 1,93 Meter große Mittelblockerin. Wenn die Gesundheit es zulässt, will sie wieder in der Bundesliga mitmischen. Auch kann sie sich einen Übungsleiterjob am liebsten im Jugendbereich und im Bereich des Hamburger Volleyballverbands vorstellen. Brandt möchte der VG Elmshorn irgendwann etwas von dem zurückgeben, was die Spielgemeinschaft für sie in der Jugend getan hat.

Die Sportkarriere der gebürtigen Hamburgerin begann in der Volleyball-AG von Heidi Hanisch und Rüdiger Proske an der KGSE. Zwar waren bereits ihre Eltern Volleyballer, doch erst in der Schule begann sie nach Erfahrungen im Kampfsport und Tennis selbst mit Volleyball. Von dort führte sie der Weg in das Jugendtraining der VGE unter Britta Wystrik. „Ich habe damals mit Marc Hasselmeyer und Katharina Culav auch schon beim Beachvolleyballtraining mitgemacht und war als Spielerin bei den Young Spirit Stars beim Stadtpokal dabei.“ Zügig wurde sie als Talent gesichtet, wechselte 2006 zum VC Berlin. Ihre Berufung bescherte ihr unter anderem 2009 den Titel der Junioren-Weltmeisterin, mehrfache Deutsche Meisterschaften und Pokalsiege mit Schwerin und den Titel der Vize-Europameisterin 2013.

Ihren Lebensmittelpunkt hat sie von der mecklenburg-vorpommerschen Landeshauptstadt nach Hamburg verlegt. Hier bereitet sie ihre Masterarbeit in BWL vor. Nach langen Jahren hat sie auch endlich wieder ihre Familie und viele Freunde in der Nähe. „Als Profispielerin erlebt man viel, aber am alltäglichen Leben nimmt man nicht wirklich teil“, beschreibt sie ihre bisherige Wirklichkeit als Volleyball-Profi und Nationalspielerin. Missen möchte sie die Zeit aber auf keinen Fall. „Profisport ist immer anstrengend, aber er gibt dir für dich und deine Entwicklung ganz viel. Wer für eine Leistungskarriere gesichtet wurde, dem kann ich nur ans Herz legen, diese Chance wahrzunehmen.“