Niederlage in letzter Sekunde

American Football-2. Bundesliga: Elmshorn Fighting Pirates unterliegen den Rostock Griffins 32:35

von kok

30. April 2018, 16:00 Uhr

Herzschlagfinale zum Saisonauftakt: Die Elmshorn Fighting Pirates haben ihre Auswärtsbegegnung bei den Rostock Griffins mit 32:35 (Viertel-Ergebnisse: 2:15, 10:3, 12:0, 8:17) verloren.

Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Rostock beim Stand von 32:32 einen letzten Fieldgoal-Versuch neben die Stangen setzte. Die Arme der Gelbhelme gingen nach oben, wenige Sekunden später herrschte Ratlosigkeit. Der Unparteiische hatte ein Foul der Defensive gesehen und entschied auf Wiederholung. „Das kann man so sehen. Ärgerlich war, dass sich der Schiedsrichter über fünf Sekunden Zeit gelassen hat, ehe ein Foul angezeigt wurde“, so Elmshorns Headcoach Jörn Maier. Den zweiten Versuch verwandelte Rostock eiskalt.

Dem 2. Liga-Aufsteiger aus Elmshorn war zu Beginn der Partie die Nervosität deutlich anzumerken, früh lag man 0:6 im Rückstand. Ty Parsons hauchte den Piraten Leben ein, trug den Football nach dem abgeblockten Extra-Versuch über 95 Yards in die gegnerische Endzone. Im zweiten Quarter gelang Pirates-Kicker Sören Becker ein Fieldgoal aus 28 Yards (drei Punkte), Khairi Dickson konnte mit einem Lauf über zwölf Yards den ersten Touchdown beisteuern (Extra-Punkt: Becker).

Im dritten Viertel scorte einzig Elmshorn: Wide Receiver Nassim Amroun fing einen 47-Yards-Pass von Quarterback Justin Alo in der Endzone, wenig später schnappte sich Johannes Jermies ein 10-Yards-Zuspiel zum 24:18 aus Elmshorner Sicht. Runningback Dickson brachte im vierten Abschnitt nach einem Touchdown der Rostocker mit einem Run über sechs Yards weitere sechs Zähler auf das Scoreboard, auch die anschließende Two-Point-Conversion gelang (Catch George Bender). Doch Rostock hatte das letzte Wort und sicherte sich den schmeichelhaften Sieg. „Wir haben phasenweise sehr gut gespielt und wir hätten die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber hätte, wenn und aber zählt jetzt nicht. Gut, dass so etwas zu Beginn der Saison als Weckruf passiert“, so der 47-jährige Maier.

Am Sonnabend, 5. Mai, spielt Elmshorn zu Hause gegen die Berlin Adler (15 Uhr, Krückaustadion).