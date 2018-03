Fußball-Oberliga : Nichts zu holen

SV Rugenbergen unterliegt Meister TuS Dassendorf im Nachholspiel mit 1:2

von jal

29. März 2018, 16:00 Uhr

Es bleibt dabei: Wenn die Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen auf die TuS Dassendorf treffen, stehen sie meist mit leeren Händen da. Im Nachholspiel am Mittwochabend hatte die Mannschaft von Trainer Ralf Palapies gegen den Hamburger Serienmeister und unangefochtenen Tabellenführer mit 1:2 (0:2) das Nachsehen. Für Rugenbergen erzielte Patrick Hoppe in der 47. Minute den Anschlusstreffer. Die fünfte Niederlage in Folge gegen Dassendorf konnten die Bönningstedter aber nicht mehr abwenden.

„In der zweiten Hälfte hatten wir mehr Ballbesitz, der letzte Pass hat aber gefehlt. Schade“, resümierte SVR-Coach Ralf Palapies.