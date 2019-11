Neue Gelassenheit

Fußball-Landesliga: FC Elmshorn heute ohne Kapitän Lasse Reimer gegen Hetlinger MTV

Avatar_shz von Michael Bunk

22. November 2019, 08:00 Uhr

Elmshorn | Der Kapitän war zurück – und sitzt heute doch wieder nur draußen. Zwei Spiele hatte Lasse Reimer (Foto) seinen Teamkameraden vom FC Elmshorn zuschauen müssen, nachdem er sich im Nachholspiel gegen den FC Alsterbrüder am 29. Oktober (4:4) am Sprunggelenk verletzt hatte. Bei seinem Comeback vor einer Woche bei der 1:3-Auswärtsniederlage des Fußball-Bezirksligisten in Kummerfeld ist die Bänderdehnung aber erneut aufgebrochen. „Ich habe deshalb in Absprache mit den Trainern beschlossen, dass ich noch einmal aussetze“, sagt der 25-Jährige. Er hoffe, die Verletzung so endgültig auszukurieren. Angst und Bange ist ihm aber vor dem Heimspiel gegen den Hetlinger MTV am Freitag (19.30 Uhr, Wilhelmstraße) nicht. „Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft“, sagt er und geht mit der eigenen Situation – neu, aber notgedrungen – gelassen um: „Ich musste das ja schon erleben.“

Uwe Wölm als Sportlicher Leiter hätte sich von dem Mann mit der Binde natürlich gern gewünscht, dass er der löchrigen Abwehr – schon 55 Gegentore – auf der linken Außenbahn wieder mehr Stabilität verleiht. „Hinten ist wohl unsere Achillesferse“, spricht Wölm aus leidvoller Erfahrung: „Es war letzte Saison schon so, dass wir viele Gegentore geschluckt haben.“

Mittlerweile ist es aber auch so, dass der FCE generell wieder mehr Spielfreude ausstrahlt und solche Rückschläge besser wegsteckt, als noch in der ersten Hälfte dieser Saison. Schlechtestes Beispiel dafür war das Hinspiel gegen den HMTV, als die Elmshorner 3:1-Führung in der Schlussviertelstunde sich in Luft auflöste und der Aufsteiger noch 4:3 gewann. „Wir haben ab der 75. Minute konditionell abgebaut. Damals hat Hetlingen das gnadenlos ausgenutzt“, so Wölm, der sich aber vom Wandel auch in puncto Ausdauer überzeugt gibt: „Heute ziehen die Jungs das durch.“

Von Reimer erhofft sich Wölm nicht nur wegen der Binde am linken Arm eine Vorbildrolle. „Gegenüber den anderen ist er einer der Erfahreneren“, sagt der Ur-Elmshorner über den 25-Jährigen, neben dem in Kummerfeld die 18 Jahre alten Albert Revutsyi und Mert Acar verteidigt hatten. Für Reimer ist diese Erwartungshaltung durchaus keine Belastung oder zusätzlicher Druck. „Als Mannschaftskapitän muss ich so oder so vorweg gehen. Ich nehme die Rolle gern an. Bei meinem vorherigen Verein Osterrönfeld bin in jungen Jahren Kapitän geworden und weiß, was zu tun ist“, sagte er. Im Gegensatz zu den ersten Partien noch unter dem ehemaligen Trainer Dennis Usadel und mit einigen inzwischen gegangenen Spielern im Kader hatte der Einsatz nicht immer gestimmt. Mittlerweile sei dies anders, betont Reimer. „Die Tugenden, die wir brauchen, legen alle an den Tag“, stellt er fest. Diesen Kampf nun auch in ruhige Bahnen zu lenken, ist seine Aufgabe, wenn er wieder auf dem Platz steht.