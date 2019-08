Nach Abstieg eine Klasse tiefer gut angekommen

Handball-Landesliga: HSG Horst/Kiebitzreihe glückt Premiere bei Aufsteiger Tarp/Wanderup II mit 30:22

27. August 2019, 16:04 Uhr

Horst | Offenbar haben die Handballer der HSG Horst/ Kiebitzreihe ihren Abstieg aus der SH-Liga gut verkraftet. Im ersten Saisonspiel der Landesliga Nord hielt sich das Team mit 30:22 (15:10) bei der HSG Tarp/Wanderup II schadlos und startet e erfolgreich in die neue Spielzeit.

Von Beginn an war die Partie voller Emotionen und Kampf. Zunächst hatte Mirko Hahn mit drei Toren großen Anteil an der 4:2-Führung (8.) der Südsteinburger. Dann hielten die Gastgeber die Partie bis zum 6:6 (13.) noch einmal ausgeglichen, ehe sich die Haie mit großem Kampfgeist erneut auf 9:6 (16.) absetzten. In der Folge baute Horst/RWK die Führung bis zur Pause über 13:8 (27.) auf fünf Tore aus.

Dieser vermeintlich sichere Vorsprung ließ die Haie nicht leichtsinnig werden. Sie drückten weiter aufs „Gaspedal“ und ließen ihren Gegner nicht mehr herankommen. Über 18:11 (38.), 24:18 (48.), und 26:20 (54.) holten sich die Krieter-Schützlinge einen verdienten 30:22-Sieg. Am kommenden Wochenende haben die Haie spielfrei. Die nächste Partie tragen sie Sonnabend, 7. September, bei Schülp/Westerrönfeld/RD II aus.