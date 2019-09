Fußball-Landesliga : Moral wird belohnt

VfL Pinneberg erkämpft sich Remis gegen Barmbek-Uhlenhorst II

von Helmut Wolf

16. September 2019, 13:22 Uhr

Pinneberg | „Kann man geben, muss man nicht.“Verteidiger Furkan Demir räumte ein, nicht nur den Ball, sondern auch seinen Gegenspieler getroffen zu haben. Den fälligen Freistoß verwandelte Florian Kuklinski spektakulär zum 1:0 des HSV Barmbek-Uhlenhorst II. In einem Spiel, das sie unbedingt gewinnen wollten, begnügten sich die Landesliga-Fußballer des VfL Pinneberg mit einem 1:1 (0:1).

„Pfosten, Latte, drin. Ich hatte nur gehört, wie es im Giebel ordentlich gescheppert hat.“ Auch VfL-Keeper Timo Herrmann bestaunte Kuklinskis Kunstwerk. Die Barmbeker Nummer 13 hätte den Pinnebergern beinahe richtig Pech gebracht. Mit seinem Fernschuss verfehlte er Herrmanns Gehäuse nur um weniger Zentimeter (79.). Aber eine Heimniederlage wäre auch nicht verdient gewesen. Der VfL hatte „Moral “ gezeigt, nachdem er unmittelbar vor dem Seitenwechsel in Rückstand geraten war. 40 Sekunden waren im zweiten Durchgang erst gespielt, als Sascha Caldwell den Ball in der linken Ecke unterbrachte – Ausgleich. Devin da Ronch (56.), Asan Saliev, der nach einer Barmbeker Tändelei vor dem Strafraum alleine auf den BU-Keeper zusteuerte (86.) und Yannik Kouassi (90.) mit seinem viel zu schwachen Schuss in die Torhüter-Arme ließen die Chancen auf drei Punkte ungenutzt. Am Ende stand VfL-Trainer Wojciech Krauze die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Die Niederlagenserie ist noch nicht raus aus den Hinterköpfen. Wir müssen entschlossener auftreten.“

VfL Pinneberg – HSV Barmbek-Uhlenhorst II 1:1 (0:1)

VfL Pinneberg: Herrmann – Kokoc, Skotarczak, Füßmann, Demir – da Ronch, Johannsen (74. Kouassi), Xhelili (46. Saliev), Kabashi, Alasan (84. Lorenzen) – Caldwell.

Tore: 0:1 Kuklinski (45.+1), 1:1 Caldwell (46.).