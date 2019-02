Moderne Anlagen, attraktive Angebote

Mit Investitionen in Steine und Grips hat der Elmshorner MTV neue Mitgliedergruppen erschlossen und so erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen nach Ende des Zweiten Weltkrieges den VfL Pinneberg als größten Verein im Kreissportverband Pinneberg verdrängt. Für Geschäftsführer Mark Müller (links) und den stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Altemeier, auf dem Foto im jüngst eingeweihten Functional Park und mit der Halle im Hintergrund, ist damit noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.

von Michael Bunk

18. Februar 2019, 16:00 Uhr

Der Trend zur Umkehr der „Machtverhältnisse“ im Kreissport-Verband (KSV) Pinneberg begann für den stellvertretenden EMTV-Vorsitzenden Uwe Altemeier bereits vor gut drei Jahren – mit der Einweihung der neuen Sporthalle am Koppeldamm im November 2015. Im Zuge der Umgestaltung der vereinseigenen Anlagen am Koppeldamm hatte auch das Studio Vie Vitale eine zusätzliche Gerätefläche bekommen.

Seither kennt die Mitgliederkurve nur eine Richtung: bergauf. 2017 knackte der Elmshorner MTV mit einem Plus von 342 erstmals die 5000er-Marke. Jetzt sind es 5124, womit der EMTV erstmals größer ist als der VfL Pinneberg (5020 Mitglieder).

„Investitionen in attraktive, moderne Sportanlagen sind ein Faktor, um Mitglieder, die man noch nicht hat, sich an den Verein zu binden“, sagt Altemeier. Knapp sechs Millionen Euro hat der EMTV in Steine und ein Blockheizkraftwerk, das ökologisch verträglich die Hälfte des Energiebedarfs deckt, investiert. In diesem Jahr kommt der Kunstrasenplatz – verfüllt mit Quarzsand und Kork – auf Wilhelmshöhe hinzu. „Erstmals haben dann auch die Hockeyspieler eine angemessene Trainingsstätte. Das wird Mitglieder ziehen“, ist sich Geschäftsführer Mark Müller sicher.

Der EMTV hat aber nicht nur für seine Mitglieder investiert, sondern auch für die Allgemeinheit. Der Sport- und Bewegungspark am Koppeldamm – auf den ersten Blick ein Kinderspielplatz auch für Ältere – kann von jedermann genutzt werden. Die Kinder der benachbarten Grundschule Kaltenweide tun dies regelmäßig. Während der Sommerferien hat Altemeier dort auch ganze Familien – keiner davon Mitglied im EMTV – angetroffen. „Was wir dort erleben, ist genau das, was wir gewollt haben“, sagt der im Vorstand für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständige umtriebige Macher, der nicht zuletzt auch bei der Organisation der städtischen Sportlerehrung seit Jahren ein gewichtiges Wort mitspricht.

Für Altemeier ist so ein Engagement genau wie die Tatsache, dass Vereinsvertreter beständig die Nähe zur Kommunalpolitik und Verwaltung suchen, ein wichtiger Faktor in der Außendarstellung. Im Gespräch bleiben und wahrgenommen werden heißen die Stichworte.

Nicht zuletzt hat der Verein solche Chancen auch genutzt, um eigene neue Sportangebote ins rechte Licht zu rücken, wie zum Beispiel Parkour bei der Sportlerehrung 2017 in der KGSE-Halle. Mittlerweile ist daraus ständiges Angebot gewachsen. Neu seit dem vergangenen Jahr ist Ultimate-Frisbee. Hier hatte Mark Müller auch eine Anfrage einiger Abiturienten schnell und unbürokratisch reagiert als diese auf der Suche nach einer Sportstätte waren, wo sie die heißen Scheiben auch nach Ende ihrer Schulzeit werfen könnten. Es fand sich noch eine freie Hallenzeit am Koppeldamm. „Probiert es aus, und wenn es passt, unterschreibt ihr Mitgliedsanträge“, hatte Müller den jungen Leuten mit auf den Weg gegeben – und so kam es dann auch.

Bei den klassischen Mannschaftssportarten hingegen stagniert die Zahl der Mitglieder seit Jahren oder ist sogar rückläufig. Hingegen verzeichnen die Baseballer – nicht zuletzt dank aktiver Werbung – und American Football einen Aufwärtstrend. Die Fighting Pirates haben als EMTV-Sparte erstmals mehr als 300 Mitglieder. „Sportlicher Erfolg macht sexy“, bemerkte Altemeier. Warum aber nach Jahren der Stagnation ausgerechnet die Leichtathletik als olympische Kernsportart plötzlich Aufwand verspürt, ist für alle Beteiligten aktuell ein Rätsel, aber ein gern genommenes.

Generell den gleichen Tendenz verspürt auch der VfL Pinneberg. Der Trend gehe zu alternativen Mitgliedsformen wie Kurzzeitmitgliedschaften oder Kursen im Reha-Bereich, heißt es dort. Hinzu kämen Kooperationen mit Schulen oder Kindergärten. Das Resümee von Pinnebergs Geschäftsführer Uwe Hönke: „Wir betreuen nicht weniger Menschen als vorher, eher mehr.“

Der EMTV hinkt in puncto Kurssystem dem des VfL Pinneberg hinterher, wie Mark Müller zugibt. Kurzzeitmitgliedschaften seien aber auch am Koppeldamm bereits jetzt möglich. „Ich glaube, dass wir noch ein Stück weit flexibler werden müssen, was die Dauer und das Ende der Mitgliedschaft angeht“, sagte der Leiter der EMTV-Geschäftsstelle.

Das Problem wird weiterhin sein, Kurzzeitmitglieder oder Kursteilnehmer so zu erfassen, dass die Statistik die Wirklichkeit abbildet. Noch hält der Landessportverband (LSV) Schleswig-Holstein am Stichtag 1. Januar fest. Hönke gehört dem Arbeitskreis Mitgliederentwicklung an, der seit drei Jahren über ein „anderes Meldesystem, das realitätsnaher ist“, diskutiert.

Entsprechenden Input erwartet Hönke vom LSV-Sportdialog am 8. und 9. März. Bei dieser Veranstaltung sollen die Ergebnisse einer landesweiten Umfrage zu alternativen Mitglied- und Teilnahmeformen am organisierten Sport vorgestellt werden. Um diesen Zeitraum herum dürfte der LSV erfahrungsgemäß auch die endgültigen Zahlen der Bestandserhebung 2019 veröffentlichen.