Medaillen im Sonnenschein

Bei besten äußeren Bedingungen beenden die Schwimmer ihre Saison mit den Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaften im Elmshorner Freibad

von Michael Bunk

25. Juni 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Der schleswig-holsteinische Landestrainer Stefan Herbst genoss die Sonne im Elmshorner Freibad mit der Familie. Doch der frühere Weltklasse-Schwimmer war nicht nur zum Entspannen in den Badepark gekommen. Er beobachtete den Schwimmnachwuchs bei den Sprint- und Staffelmeisterschaften. „Super Wetter – das war ein sehr schöner Wettkampf“, urteilte er über das wuselige Geschehen im und rund um das 50-Meter-Becken und ergänzte: „Ich denke, das ist ein guter Abschluss für alle Athleten.“ Für die meisten der Sportler beginnt nun die Sommerpause. Einzige Ausnahme bilden die Freiwasserschwimmen, deren nationale Meisterschaften am Donnerstag, 27, Juni, in Burghausen (Bayern) beginnen.

Mit Rücksicht darauf verzichteten die Elmshornerinnen Lara Günther und Miriam Fraß am Sonntag auf den Sprint-Mehrkampf, verstärkten aber drei Staffeln des Swim-Teams Stadtwerke Elmshorn, die aber ebenso oft hinter der SG Stormarn Barsbüttel als Zweite anschlugen. Erfolgreicher waren die Mädchen, die in der Besetzung mit Nele Prätorius, Seike Schlump, Sarah Bunk sowie entweder Anne Fischer oder Inga Prätorius drei Mal zu Gold schwammen. Die Männer (Arti Krasniqi, Erik Thoms, Heiko Hell, Christian Derdak) und den Jungs (Moritz Hell, Malte Derdak, Kjell Boyens und Kolja Dieckmann) gelang dies jeweils zwei Mal. Zudem siegten Krasniqi, Thoms, Seike Schlump und Lina Malin Voß über 4 x 200 Meter Freistil Mixed.

Im Sprintmehrkampf – der Summe aller vier 50-Meter-Strecken Freistil, Schmetterling, Brust und Rücken – entwickelten sich bei den Mädchen in zwei Jahrgängen spannende Elmshorner Zweikämpfe. Im Jahrgang 2005 setzte sich Chiara Böwig mit 58 Punkten vor Kiara Boyens an die Spitze. Einen Jahrgang darunter überholte Seike Schlump noch die zur Halbzeit führende Nele Prätorius um 28 Punkte. Mit dieser Ausbeute war STE-Cheftrainer Jörg Freyher durchaus zufrieden. „Das ist ja nicht unsere Super-Stärke“, sagte er.

Der Dank der Verantwortlichen des STE galt nicht zuletzt den Stadtwerken Elmshorn, die das Freibad beim bislang schönsten Sommer-Tag des Jahres für die Öffentlichkeit geschlossen ließen, um den Wettkampf zu ermöglichen. Einige potenzielle Besucher mussten mit Sack und Pack von dannen ziehen.