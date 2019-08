Marten sichert Derby-Remis

Fußball-Landesliga: SV Halstenbek-Rellingen darf sich nach dem 0:0 gegen SSV Rantzau bei seinem Torhüter bedanken

von shz.de

27. August 2019, 14:00 Uhr

Halstenbek | Am Strafraum des SSV Rantzau waren die Landesliga-Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen mit ihrem Latein am Ende. Das Verfolgerduell mit dem Kreisrivalen endete 0:0. Trainer Heiko Barthel machte sich so seine Gedanken. „Möglicherweise hatten ein Mannschaftsabend am Freitag und die Hitze auf dem Platz ihren Tribut gefordert.“

Genau genommen durften sich die Halstenbeker bei Niklas Marten dafür bedanken, dass sie nicht wie im Heimtreffen davor gegen den ETV (0:0) mit leeren Händen dastanden. Der Keeper, der ab sofort anstelle von Mirko Oest – Studium in China – das Vertrauen zwischen den Pfosten genießt, reagierte bei Großchancen für Jorik Voß (24.) und Marvin-Jay Gibau (49.) ganz hervorragend. Die Halstenbeker wiederum wurden nur in Ansätzen bei Weitschussversuchen (Adrian Ghadimi, Sergio Batista) und zum Schluss bei zwei Kopfbällen des eingewechselten Felix Henning gefährlich. Heiko Barthel rechtfertigte den gänzlichen Verzicht auf Hendrik Ebbecke und die Maßnahme, den als Torjäger eingekauften Enzo Simon 83 Minuten auf der Bank schmoren zu lassen. „Mein Eindruck war, dass sich andere eher für die Startelf aufgedrängt hatten. “

So wenig wie auf Marten der Begriff „Ersatz" zutraf, so wenig war Jorik Voß nur ein Lückenbüßer für Urlauber Marcel Uitz. Der bisherige Kreisliga-Stürmer des TSV Sparriehoop hatte aber das Pech, sich in der 43. Minute am Knie zu verletzen – Krankenhaus. Von der SV HR überstanden Dennis Ghadimi und Frederic Ernst die kampfbetonte Partie nicht heil. Die Bestnote neben Marten verdiente sich der als Innenverteidiger eingesetzte Mike Theis, der bei Eckbällen und Freistößen für die Barmstedter wirkungsvoll Kopfballspezialist Jan-Niklas Rohr bekämpfte. Rohr wiederum organisierte seine Nebenleute so umsichtig, dass sich SSV-Keeper Malte Ladehof zu einem Lob veranlasst sah. „Ich hatte nichts zu tun. Das spricht für unsere Abwehr.“