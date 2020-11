Kunstrasenplatz-Eröffnung im kleinen Kreis

MM

Johannes Speckner

29. November 2020, 20:14 Uhr

Pinneberg | Nicht immer stehen die wichtigen Menschen im Mittelpunkt des Geschehens. Als am Sonnabendmittag der neue Kunstrasenplatz des VfL Pinneberg eingeweiht wurde, arbeitete Peter Stolten währenddessen weiter am Bau der beiden Funktionsgebäude, die die VfL-Verantwortlichen in Eigenregie errichten. Florian Holstein, Sportlicher Leiter der Fußball-Abteilung des VfL, die den im Fahlt liegenden Platz zusammen mit der Hockey-Abteilung nutzen wird, lobte Stolten: „Er ist unser inoffizieller Bauleiter und in den vergangenen Monaten an fast jedem Tag tätig gewesen.“

Lobende Worte gab es vom VfL-Vorsitzenden Carsten Lienau auch für das Planungsbüro Uwe Richter und die Firma Sportstättenbau Weitzel aus Tornesch: „Sie haben, was die Bauzeit angeht, Wort gehalten.“ Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnte die Zeremonie nur im kleinen Kreis stattfinden – dies hielt Lienau aber nicht davon ab, vor den wenigen geladenen Gästen der Politik, des Vereins und der Medien die vergangenen Jahre, in denen sein Verein um den Kunstrasen-Bau gekämpft hatte, noch einmal Revue passieren zu lassen.

„Die Suche nach einem neuen Standort hat uns kreuz und quer durch ganz Pinneberg geführt“, erinnerte Lienau daran, dass es verschiedene Ideen gab. So sollte zunächst der Rasenplatz der Johann-Comenius-Schule Thesdorf saniert werden. Weitere Standorte, die in Erwägung gezogen wurden, waren das Schulzentrum Nord, eine Fläche in Waldenau, ein Gelände neben dem Golfpark Weidenhof und bei der Rellinger Caspar-Voght-Schule. Zudem gab es Planungen für eine neue „Sportstadt Eggerstedt“, in deren Zusammenhang auf dem ehemaligen Kasernengelände eine Sportanlage entstehen sollte.



Sportentwicklungsplan war richtungweisend





„Irgendetwas kam aber immer dazwischen“, so Lienau, der als ein Beispiel „schützenswerte Tiere und Pflanzen“ im Süden Pinnebergs nannte. Darunter litt laut Lienau vor allem die Hockeyabteilung des VfL „Sie hat viele Leistungsträger verloren.“ Als die Stadt Pinneberg einen Sportentwicklungsplan in Auftrag gab, stellte Michael Barsuhn fest, dass Pinneberg unbedingt einen Kunstrasen bekommen müsse. Der Wissenschaftler schlug zudem vor, einen der bestehenden Plätze umzuwandeln, um Synergieeffekte zu nutzen und Kosten zu sparen.

„Darauf hätten wir auch selbst kommen können“, gestand Natalina di Racca-Boenigk. Die Pinneberger Bürgervorsteherin, die Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) vertrat, findet es „sehr erfreulich, dass der Kunstrasen fertig gestellt worden ist“. Nun könne sich die Kreisstadt „endlich in die Liste der Kommunen einreihen, die einen Kunstrasen haben“. Das sei „ein großer Schritt für den Sport und eine Sternstunde für den Sport in Pinneberg“, was „ohne die Beharrlichkeit sowie die grenzenlose Geduld der VfL-Verantwortlichen nicht nötig gewesen wäre“, stellte die Bürgervorsteherin klar.

Nachdem di Racca-Boenigk per Hockeyschläger und VfL-Fußball-Abteilungsleiter Heinz Sellmann mit dem Fußball symbolischen den ersten Anstoß durchgeführt hatte, durften noch zwei Kinder eines VfL-Vorstandsmitglieds den Hockeyschläger schwingen. Somit standen zumindest noch kurz zwei der Menschen, die den Platz zukünftig nutzen werden, im Mittelpunkt.