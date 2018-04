Handball-Landesliga : Kühlen Kopf bewahrt

Elmshorner HT besiegt SG Wilhelmsburg 33:29 / Drei Rote Karten in der zweiten Halbzeit

Das Elmshorner Handball-Team schielt auf Platz drei in der Landesliga. Mit dem 33:29 (17:16)-Heimsieg über die SG Wilhelmsburg legten die Männer von Trainer André Zekorn einen weiteren Mosaikstein. Um zum Saisonabschluss den TuS Esingen II tatsächlich von Rang drei verdrängen zu können, muss aber nächste Woche gegen den Aufstiegsanwärter Barmstedter MTV ein Derbysieg her. „Wir haben noch zwei Highlights vor uns“, sagte Zekorn voller Vorfreude auf dieses Finale.

Die Freude über den Heimsieg gegen den Gast von der Elbinsel war ein wenig getrübt. Zum einen vom zähen Beginn, wie so oft nach einem spielfreien Wochenende. Zum anderen von viel Hektik, die um die 40. Minute aufkam, als in kurzer Zeit zwei Wilhelmsburger Spieler und der Elmshorner Timo Neumann die Rote Karte sahen. Zudem ging Wilhelmsburgs Trainer Jens Petersen die EHT-Akteure verbal an. Zekorn sah die Matchstrafe gegen Neumann, der bei der Abwehr eines Gegenstoßes seinen Kontrahenten zu Fall brachte, als gerechtfertigt an. „Ich bin stolz darauf, dass meine Jungs in dieser Szene cool geblieben sind“, so Zekorn. Besonders cool war Torhüter Fabian Gottwald, der den fälligen Siebenmeter parierte. In den Folgeminuten bauten die Hausherren ihren Vorsprung in dieser bis dahin sehr engen Partie erstmals auf mehr als zwei Tore aus. Ein Sonderlob erarbeitete sich Torben Schülbe, der bislang hauptsächlich in der eigenen Zweiten (Bezirksliga) zum Einsatz kam. „Er hat endlich mal abgeliefert, was der kann“, so der Trainer.