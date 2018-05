Fussball-Oberliga Hamburg : Kreis-Trio auf der Zielgeraden

Hohe Hürden für Wedeler TSV und VfL Pinneberg. SV Rugenbergen will sich rehabilitieren.

von Jonas Altwein

04. Mai 2018, 09:00 Uhr

Pinneberg | Der Mai wird gemeinhin als Wonne-Monat bezeichnet. Ob das auch für die Oberliga-Fußballer aus dem Kreis Pinneberg zutrifft, hängt stark mit dem Abschneiden auf der Zielgeraden zusammen. Nur noch drei Spieltage stehen auf dem Programm, einige Entscheidungen in Hamburgs höchster Spielklasse sind bereits gefallen.

VfL hat den Klassenerhalt sicher – wenn da nicht noch ein Haken wäre

So sicherte sich etwa der VfL Pinneberg durch den 2:1-Derbysieg am Mittwoch gegen den SV Rugenbergen regulär den Klassenerhalt. Doch Vorsicht: Ganz aus dem Schneider ist die Mannschaft von Trainer Thorben Reibe noch nicht.

Falls die Profis des FC St. Pauli aus der 2. Bundesliga absteigen, erfolgt für die Zweitvertretung der Kiezkicker der Zwangsabstieg in die Oberliga. Dies hätte zur Folge, dass in dieser Saison vier statt wie üblich drei Teams in die Landesliga runter müssen.

„Wir gehen davon aus, dass der Vorsprung reichen sollte“, ist Reibe aber zuversichtlich ob des Sieben-Punkte-Polsters auf den SC Condor, der momentan auf Rang 15 steht.

Derby-Pleite schlägt aufs Gemüt

Für die Hamburger steht mit dem Auswärtsspiel beim SV Rugenbergen am Sonntag zudem eine recht schwierige Auswärtsaufgabe bevor. Zumal sich die Bönningstedter vor eigenem Publikum für die Niederlage beim Kreisrivalen rehabilitieren und ihrerseits Platz fünf festigen wollen.

SVR-Trainer Ralf Palapies erwartet von seiner Elf ein anderes Gesicht als an der Fahltsweide. „Wir wollen all das zeigen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat“, sagt Palapies, bei dem die Derby-Niederlage Spuren hinterlassen hat. „Es fällt mir schwer, damit zu leben. Ich hoffe, dass die Jungs daraus etwas gelernt haben“, so der Coach.

Die Pinneberger erwartet nur knapp 47 Stunden nach dem Nachbarschaftsvergleich mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SC Victoria eine hohe Hürde. „Mit einer so kurzen Regeneration wird das eine harte Nuss“, gibt Reibe zu bedenken. Wie man an der Hoheluft triumphiert, machte zuletzt der SVR vor, der in Hamburg-Eimsbüttel mit 4:3 die Oberhand behielt.

Aufraffen nach dem Pokal-Aus

Ein harter Brocken kommt auch auf den Wedeler TSV zu. Beim FC Teutonia 05, der als einziger Hamburger Oberligist für die Regionalliga gemeldet hatte, ist die Mannschaft von Trainer Daniel Domingo am Sonntagvormittag nur Außenseiter.

„Wir werden versuchen, das Beste draus zu machen“, so Domingo. Das Ausscheiden im Pokal-Halbfinale unter der Woche sei für die Wedeler eine Enttäuschung gewesen, „aber jetzt müssen wir uns voll auf die Liga konzentrieren und noch ein paar Punkte holen, um auf der sicheren Seite zu sein.“