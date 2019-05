Konsequent nur Breitensport

Verein für Körperfitness feiert 40. Geburtstag /

von Michael Bunk

05. Mai 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Es ist alles etwas kleiner, etwas überschaubarer – vielleicht auch etwas einfacher als in einem Hochglanzstudios. Die Musik kommt aus einem CD-Spieler, für den die Bezeichnung Ghettoblaster mit Sicherheit nicht erfunden worden ist. Für die kleine Gymnastikhalle der Friedrich-Ebert-Schule aber reicht diese Beschallung vollkommen aus. Sieben Frauen, alle schon im etwas gesetzteren Alter, bewegen sich im Rhythmus. Bodyfitness heißt dieser Kurs, einer von zwölf aus der Angebotspalette des Vereins für Körperfitness (VfK) Elmshorn.

Eine der Frauen, die in der Aufwärmphase die Arme nach oben und zur Seite schwingen sowie die Fäuste wie beim Boxen nach vorne stoßen ist Maren Rüpke. Ihr gefällt gerade die überschaubare Gruppengröße und das Familiäre. „Hier kennt man sich, hier geht niemand mit dem neuesten Dress hin, man turnt einfach“, die 53-Jährige.

Wie kommt jemand zu diesem kleinen Verein, der aber immerhin schon seit 40 Jahren zum sportlichen Bild Elmshorns gehört und dies jetzt mit einer großen Boßeltour feierte? Die Antwort könnte lauten: Zufall. Maren Rüpke etwa erzählt folgende Geschichte: „Ich habe über die Familienbildungsstätte einen Yoga-Kursus belegt, deren Trainerin dann aber bei der FBS aufgehört hat und nur noch für die VfK tätig war. Wir sind dann mit dem kompletten Kurs von zehn Frauen dem Verein beigetreten.“

Dies könnte eine Blaupause sein, denn ganz viel spielt sich nach dem Eindruck von Rüpke über Mund-zu-Mund-Propaganda ab. Aber auch die Homepage werde immer wichtiger. Das Konzept, rein auf Breitensport und Bewegung ohne jeglichen Wettkampf zu setzen, hat sich in der gesamten Vereinsgeschichte nicht geändert. Wohl aber der Name. Bis vor wenigen Jahren stand VfK noch für Verein für Körpererziehung ehe die Bezeichnung in Körperfitness umbenannt wurde. „Körpererziehung hört sich so nach Nachkriegszeit an, Körperfitness ist moderner“, findet Maren Rüpke.

Ohnehin versucht der seit gut einem Jahr amtierende neue Vorstand um Torsten Rüpke als Vorsitzenden sowie Kassenwartin Martina Brandt, Julia Bößer und Susann Pursian dem Verein einen zeitgemäßen Anstrich zu verleihen. Mehr als die Hälfte der aktuell 142 Mitglieder hat die Altersgrenze von 60 Jahren bereits überschritten. „Wir würden uns gern breiter aufstellen“, sagt Maren Rüpke. „Breiter“ meint in diesem Fall: Mitglieder um die 40 Jahre – Frauen, aber noch viel lieber auch Männer, denn das angeblich so starke Geschlecht ist deutlich unterrepräsentiert.

Maren Rüpke ist übrigens nicht mehr nur einfaches Mitglied. Seit wenigen Wochen leitet sie Yoga für Senioren und Seniorenfitness in der Gymnastikhalle der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule am Koppeldamm. Die bisherige Trainerin hatte Ende vergangenen Jahres gekündigt. „Da habe ich die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen. Das wollte ich schon seit vielen Jahren machen“, freut sich die Horsterin über die Gelegenheit, den eigenen Horizont zu erweitern. Dafür hat sie nun begonnen, einen entsprechenden Trainerschein zu machen.

> Internet: www.vfk-elmshorn.de