Fussball-Oberliga Hamburg : Kollektives Zittern beim TuS Appen

Aussetzer in der Abwehr und Ladehemmungen im Sturm. Die Abstiegssorgen machen dem Team vom Almtweg schwer zu schaffen.

von Patrick Tabel

05. April 2018, 11:00 Uhr

Appen | Der Abstiegskampf in der Fußball-Oberliga spitzt sich allmählich zu. Mittendrin auf dem vorletzten Tabellenplatz steckt der TuS Appen fest. Besser als Rang neun war das Team vom Almtweg in dieser Saison bislang nicht platziert. Eine bedrohliche Situation, die Spuren hinterlassen hat, wie Sascha Liebenow aus dem Appener Trainerstab betont: „Die Mädels sind zurzeit mit dem Kopf woanders. Man merkt, dass sich viele mit einem möglichen Abstieg beschäftigen und nicht ganz bei der Sache sind.“

"Viele Spielerinnen stellen sich selbst in Frage"

Als jüngstes Beispiel hält die 0:3 (0:2)-Niederlage am Ostermontag beim TSV Duwo 08 her. Wie so oft in dieser Spielzeit brachten sich die Appenerinnen durch etliche individuelle Schnitzer um den so dringend benötigten Erfolg gegen den Mit-Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Liebenow sieht sich dieser Tage vermehrt als Psychologe gefragt: „Wir versuchen, dem Team die Anspannung zu nehmen, doch viele stellen sich selbst in Frage – und dann kommt es in den Spielen immer wieder zu Aussetzern.“

Hinzu komme die Appener Offensivschwäche. 15 Treffer nach 13 Spielen stehen bislang auf dem Konto. Nur HEBC und BU sind in der Liga noch harmloser. „Wir sind auch immer wieder zu Chancen gekommen, kriegen es aber nicht hin, die Tore zu schießen“, erinnert sich Liebenow an das Duell mit Duwo zurück.

Bezeichnend: Zwei Tage zuvor siegten die Appenerinnen daheim zwar mit 2:0 (2:0) gegen den SC Wentorf. Die Gäste waren allerdings nur mit neun Spielerinnen angetreten, schossen sich das erste Tor selbst ins Netz. Lena Cebbar erhöhte vor der Pause auf 2:0. Mehr war nicht drin. Liebenow: „Respekt an Wentorf, die bis zum Schluss gekämpft haben.“ Selbiges erhofft sich der Trainer weiterhin auch von seinem Team.