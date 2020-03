Knust macht den Derby-Sieg klar

Fußball: Union Tornesch II tut sich lange schwer, ringt die Haseldorfer nach einer Berg- und Talfahrt aber mit 5:3 nieder

Avatar_shz von Johannes Speckner

04. März 2020, 16:00 Uhr

Tornesch | Bevor sie am Montag ihren vierten Geburtstag feierte, durfte sich die Tochter von Thorben Reibe am Sonntag in der Soccerhalle des „Torneum Fußballparks“ austoben. „Richtig Fußballspielen kann sie aber noch nicht“, erklärte ihr Vater. Ob er dieses Fazit als Liga-Coach der Kicker des FC Union Tornesch auch über die eigenen 2. Herren, deren Kreisliga-Derby gegen den TV Haseldorf er parallel zur Spielstunde seiner Tochter zusammen mit seinem Co-Trainer Andreas Popko verfolgte, traf? Fakt ist: Obwohl die Union-Reserve mit Tim Aufgebauer und Phillip Kuschka zwei Liga-Leihgaben an Bord hatte, tat sie sich „sehr schwer“, wie ihr Übungsleiter Christian Sommer zugab, ehe sie am Ende mit 5:3 gewann. TVH-Trainer Benjamin Kälberloh war „zufrieden angesichts der Umstände“.

Denn während die Tornescher in der Winterpause im „Torneum“ beste Bedingungen hatten, konnten die Haseldorfer „in den letzten Wochen kaum draußen trainieren“, so Kälberloh, der zudem das Pech hatte, dass die letzten beiden Test-Partien beim Tangstedter SV und SC Cosmos Wedel ausfielen. Umso spielfreudiger traten die Schlosspark-Kicker nun zum Restrunden-Start auf: „In den ersten 20 Minuten haben sie sich sehr gut verschoben und stark verteidigt“, lobte Sommer den Gegner. Kälberloh attestierte seiner Elf „eine starke Anfangsviertelstunde“, in der sie „tief gestanden und schnelle Konter vorgetragen“ habe.

Durch einen Blitzstart gingen die Haseldorfer auch mit 1:0 in Führung: Über ihre rechte Seite trugen die Gäste einen guten Angriff vor und Max Krüger spielte in die Mitte, wo Daniel Pump den Ball nicht richtig traf, aber Nikolai Karolewicz aus zwei Metern vollendete – 0:1 (3. Minute). Das 1:1 verpasste David Grabke, der nach Kevin Blieschs Eckstoß über die Latte köpfte.



Max Krüger jagt einen Elfmeter über die Latte





Das zweite TVH-Tor lag in der Luft, als Union-Verteidiger Marvin Valera Rojas im eigenen Strafraum erst den Ball verlor und dann unbeholfen Pump zu Fall brachte, Krüger den fälligen Elfmeter aber einen Meter über die Latte jagte (38.). „Schade, ein 2:0 hätte uns mehr Sicherheit gegeben“, haderte Kälberloh, während Sommer zugab: „Wir haben Glück gehabt, dass es zur Pause nur 0:1 stand.“

Im zweiten Durchgang erwischten dann die Hausherren einen perfekten Beginn: Tim Aufgebauer kam rechts gegen zwei Haseldorfer zum Flanken und David Grabke köpfte am zweiten Pfosten zum 1:1 ein (47.). „Das war für uns ein Brustlöser“, so Sommer, der erfreut registrierte: „Danach haben wir gut Druck aufgebaut und aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen.“ Nach einer weiteren Bliesch-Ecke scheiterte erst Dennis Sannemann per Kopf, doch Marvin Valera Rojas versenkte den Abpraller aus zwei Metern zum 2:1 (57.). Dann versenkte der frisch eingewechselte Bjarne Knust einen Kuschka-Pass von halbrechts zum 3:1 in das kurze Eck (73.).

Die Haseldorfer kamen zum Anschluss, als Malte Dombeck einen von rechts kommenden Krüger-Pass zum 2:3 einschob (76.). Das postwendende 4:2 erzielte erneut Knust (79.), der neben Dennis Sannemann auch ein Sonderlob von Sommer erhielt. Den 22-Meter-Schuss des „Jokers“ hielt TVH-Torwart Nils Heidmann nicht, „weil der Ball extrem flatterte“, wie Kälberloh beteuerte.

Die Gäste kämpften sich aber noch einmal heran. Krüger profitierte bei seinem 3:4 davon, dass ein Tornescher einen hohen Ball nicht klärte (87.). „So haben wir die Partie bis zum Ende offengehalten“, befand Kälberloh, der Lasse Wiemer gesondert lobte und in der Nachspielzeit alles auf die Karte Offensive setzte. Daraufhin trug die Heim-Elf einen Konter vor, den Tim Aufgebauer mit dem 5:3-Endstand abschloss (93.). So sah Reibe zumindest noch ein Tor einer seiner Leihgaben, bevor er sich auf den Heimweg nach Itzehoe begab ...