Knolls holen Doppel-Gold im „eigenen Wohnzimmer“

von Jonas Altwein

19. September 2018, 16:00 Uhr

Mit einem derart hohen Andrang hatten sie beim VfL Pinneberg nicht gerechnet. „Von 34 Vereinen waren 287 Kämpfer da“, zählte Patrick Wiesner aus der Judo-Abteilung der Kreisstädter auf. Kalkuliert hatten die Verantwortlichen des VfL vor der 22. Auflage des Bärenturniers am Sonnabend mit etwa 250 Judoka. Mit dabei waren sogar drei Vereine aus Dänemark. „Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl waren wir etwas in Verzug“, berichtete Jugendsprecher Wiesner.

Der erfolgreichste Klub beim Judo-Großevent in der THS-Halle war TuRa Harksheide aus Norderstedt. Der VfL Pinneberg landete als bester Verein aus dem Kreis Pinneberg auf dem achten Rang. Die Kämpfer des Rellinger TV wurden Neunter.

Was die Einzelwertung anging, führte einmal mehr kein Weg an den Geschwistern Glen und Kea Knoll vom VfL Pinneberg vorbei. Der Hamburger U15-Meister Glen Knoll holte in der Gewichtsklasse bis 39,7 Kilogramm die Goldmedaille. Schwester Kea tat es ihrem Bruder in der U12 (bis 40 kg) gleich. Ebenfalls auf dem ersten Platz landeten Pavel Lytaev (Rellinger TV, bis 70 kg), Tönjes Alberts (TuS Appen, über 75 kg), Lilly Scholz (Rellinger TV, bis 60 kg), Felix Sunke (Wedeler TSV, über 73,5 Kg) und Alena Tyagunova (Judo-Klub Elmshorn, bis 59 kg).

Bei der Hamburger U10-Meisterschaft am Sonntag in der THS-Halle gab es kein Gold für die Judoka aus dem Kreis.