Handball-Oberliga HH/SH : Klassenerhalt für TuS Esingen rückt in weite Ferne

Tornescherinnen halten gegen Favoriten AMTV Hamburg lange gut mit. Der Abstieg scheint dennoch unausweichlich.

von Manfred Bode

23. April 2018, 13:15 Uhr

Tornesch | Es mutet paradox an. Im vermeintlich ungleichen Duell in der Handball-Oberliga Hamburg/ Schleswig-Holstein beherrschte der Aufsteiger TuS Esingen den Tabellenzweiten AMTV bis zum 22:17 (45. Minute), unterlag aber am Ende mit 24:26 (15:9).

Doppelt bitter: Die Mannschaft nahm sich durch die Pleite auch die Chance, den Abstieg noch aus eigener Kraft abzuwenden.

Da die ebenfalls gefährdeten Teams von Stockelsdorf und Herzhorn gewannen, sind die Tornescherinnen auf die Hilfe der schon abgestiegenen HG Owschlag/Kropp/ Tetenhusen II angewiesen. Nur wenn die HG Sonnabend gegen Herzhorn gewinnt und Esingen „Stodo“ besiegt, kommt es eine Woche später in Herzhorn noch zum „Showdown“.

Spiel gegen AMTV versprüht Hoffnung

Angesichts der Leistung gegen den AMTV sollte zumindest ein Erfolg gegen Stockelsdorf möglich sein. Die 6:0-Abwehr und Torhüterin Alina Schröder ließen die Hamburgerinnen 45 Minuten kaum zur Entfaltung kommen.

Da auch die Angriffe erfolgreich vorgetragen wurden und eine überragende Nane Hauschildt neunmal traf, schien eine Überraschung möglich. „Uns fehlte am Ende aber die Breite im Kader“, analysierte Trainer Patrick Kohl.