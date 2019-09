Jule stiehlt Nisse die Show

Reiten: Die Lüneburg-Geschwister räumen beim 71. Landesturnier in Bad Segeberg groß ab

25. September 2019, 16:00 Uhr

Bad Segeberg | Zwei Gründe zum Feiern hatte die Springreiter- und Züchterfamilie Lüneburg aus Hetlingen nach dem Landesturnier in Bad Segeberg. Zwar wurde Derbysieger Nisse Lüneburg als Favorit beim Kampf um den Titel des Hamburger und schleswig-holsteinischen Landesmeisters der Senioren gehandelt, aber er musste sich im Gegensatz zu seiner Schwester Jule mit dem zweiten Platz begnügen. Wenige Wochen nach ihrer Heirat gewann Jule Lind mit Sternenbanner die Frauenkonkurrenz.

Die Grundlage für ihren Titel als Landesmeisterin von Schleswig-Holstein und Hamburg legte sie mit drei fehlerfreien Ritten. In der ersten Wertung belegte die 32-Jährige mit ihrer 13 Jahre alten Hannoveraner Stute den achten Platz, steigerte sich dann auf Rang fünf und siegte als schnellste Reiterin in der dritten Wertungsprüfung.

Vizemeisterin wurde die Schwedin Ebba Johansson (RFV Elmshorn), die als Bereiterin des Holsteiner Verbandes auf den Hengst Uriko vertraute. Auch sie blieb drei Mal fehlerfrei.

Einen perfekten Turnierauftakt hatte Nisse Lüneburg. Der Bereiter des Wedeler Stalls Magdalenenhof siegte am ersten Veranstaltungstag bereits zweimal in Youngsterprüfungen für acht- und neunjährige Pferde. „Ich hatte mit Look at me R schon viele gute Ergebnisse“, kommentierte der Publikumsliebling seinen erfreulichen Auftakterfolg. „Ich denke, er wird nächstes Jahr als Neunjähriger auch gut weitermachen.“

Für die Landesmeisterschaft sattelte der Hetlinger, der im aktuellen Urlaub seinen 32. Geburtstag feiert, die Routiniers Jakino und Westbridge. In der ersten Wertungsprüfung unterlief Lüneburg mit Westbridge sein einziger Springfehler des Turniers. Die beiden folgenden Parcours-Durchläufe beendete das Paar jeweils als Sieger. Da Inga Czwalina von der Insel Fehmarn in allen Prüfungen fehlerfrei blieb, wurde Lüneburg Vizemeister.

Die überlegene Landesmeisterin der Dressur in der Seniorenklasse heißt Juliane Burfeind (Elbdörfer und Schenefelder Reitverein). Mit dem zehnjährigen Holsteiner Wallach Devanto siegte die Appenerin in allen drei Wertungsprüfungen jeweils mit mehr als 70 Prozent. Bei ihrer abschließenden S***-Grand-Prix-Kür blieb sie dabei mit 79,250 Prozent knapp unter der 80-Prozent-Marke. Ihre Vereinskollegin Kristina Böckmann sicherte sich auf Der kleine Lord die Vizemeisterschaft.