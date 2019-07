Im Sog der erfolgreichen WM

Zwei Elmshorner Freiwasserschwimmerinnen fahren zur Junioren-EM

von Michael Bunk

25. Juli 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Wären die beiden Leinen links und rechts der Bahn nicht, Miriam Fraß (17) und Lara Günther (14) könnten im großen Becken des Elmshorner Freibades problemlos den Ellenbogeneinsatz oder das Wegdrücken der Nebenfrau trainieren, wie es bei Freiwasserwettkämpfen unvermeidlich ist. Groß genug ist das Gewusel angesichts des zurückgekehrten Sommers derzeit ja. Aber da dort die Masse nicht in eine Richtung und sowieso viel langsamer schwimmt als die beiden Mädchen vom Swim-Team Stadtwerke Elmshorn, ist das keine Option, wie sie lächelnd sagen.

Ganz im ernst: Eine Woche vor dem Start der Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser vom 1. bis 4. August im tschechischen Racice ist die abgetrennte Bahn, welche das STE auch während der Sommerferien nutzen darf, Gold wert.



75 Kilometer pro Woche ist das aktuelle Pensum





„Das Schwimmen im Pulk kann man hier nicht wirklich trainieren“, wiegelt Miriam Fraß ab. Während die meisten Sportschwimmer frei haben, haben Fraß und Günther durchtrainiert. Bis zu elf Einheiten und 75 Kilometer spulten sie in der schulfreien Zeit pro Woche ab. „Das macht man gerne, wenn man so ein Ziel vor Augen hat“, sagen beide. Dieses ist seit dem 4. Juli auch ganz offiziell fixiert. An diesem Tag flatterte der Bescheid des Deutschen Schwimm-Verbandes beiden ins Haus. „Die Freude ist natürlich riesig“, sagt Miriam Fraß zu der Nominierung, die lange Zeit nicht sicher war. Günther wird in der Nähe von Prag über fünf Kilometer an den Start gehen, sie selbst als ältere der beiden über 7,5 Kilometer. Über einen Einsatz in der 4-x-1,25-Kilometer-Staffel entscheiden die Trainer vor Ort.

Für diese als gesetzt gilt die ehemalige Elmshornerin Lea Boy, die gerade bei den Weltmeisterschaften in Südkorea zum siegreichen deutschen Staffel-Quartett gehörte. Im Einzel startet die 18-Jährige vom SV Würzburg 05 über zehn Kilometer ganz klar mit der Zielrichtung Medaille. Deren Erfolge in Südkorea wie auch die der beiden anderen Ex-Elmshorner Finnia Wunram und Rob Muffels, die Silber, Gold und Bronze gewonnen sowie sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio (Japan) qualifiziert haben, haben die beiden natürlich verfolgt. „Nicht live“, wie Fraß angesichts der Zeitverschiebung zugibt, „aber in der Zusammenfassung und diversen Internetartikeln.“

Von der Erwartungen für die JEM her stapeln die beiden STE-Mädels etwas tiefer. „Eine Top-10-Platzierung wäre schön“, sagt Günther. Fraß mag da nur nickend zustimmen: „Da gibt es nichts hinzuzufügen.“ Ganz ohne Ellenbogeneinsatz.