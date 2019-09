Im neuen Umfeld

Fußball-Bezirksliga: Auf- SV Hörnerkirchen und Absteiger FC Elmshorn treffen erstmals aufeinander

05. September 2019, 16:00 Uhr

Hörnerkirchen/Elms- horn | Es ist ihr erster Vergleich in der Bezirksliga – und überhaupt eine Premiere: Noch nie haben die Ligateams von SV Hörnerkirchen und FC Elmshorn unter Wettkampfbedingungen miteinander die Kräfte gemessen. Am Sonntag treffen sie in Hörnerkirchen aufeinander (15 Uhr, Schulweg).

Nach dem Aufstieg aus der Kreis- in die Bezirksliga brauchte der SV Hörnerkirchen ein paar Wochen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. „Im Vergleich zur Kreisliga ist das Spiel deutlich schneller – und während man sich dort hin und wieder auch mal einen Fauxpas leisten konnte, wird in der Bezirksliga jeder Fehler sofort gnadenlos bestraft“, macht Hökis Trainer Jürgen Kohnagel kein Geheimnis daraus, dass sein Team in den ersten Spielen reichlich Lehrgeld zahlen musste. Vor allem das zeitweilige Fehlen von Stammkräften wie Nico Bauermeister, Timo Harms oder auch Simon Ristow hinterließen Lücken, die nur schwer zu schließen waren. „Wir sind vermutlich das Team mit dem jüngsten Durchschnittsalter in der Staffel. Das bedeutet aber auch, dass wir viele junge Talente in unseren Reihen haben, die zwar schon vieles richtig machen, aber noch vieles lernen müssen.“

Der FC Elmshorn hat den umgekehrten Weg in die Bezirksliga hinter sich, als Absteiger. Ist der Club dort angekommen? „Ich glaube, der Kopf ist entscheidend. Man kann nicht weniger Prozente geben. Unsere letzten Ergebnisse haben gezeigt, dass es dann schwierig ist. Auch in der Bezirksliga können alle Jungs laufen und kämpfen. Ein Fußballspiel beginnt mit dem Zweikampf“, sagte Dennis Usadel.

Als Absteiger muss der FCE oft das Spiel machen. FC-Coach-Usadel: „Die Gegner stehen tief und lauern auf Konter. Da werden Fehler in der Vorwärtsbewegung schnell bestraft. In der Bezirksliga spielen vielleicht weniger – und das soll nicht abwertend klingen – gute Fußballer, aber sie kämpfen und sie haben das Herz am richtigen Fleck.“

Den Platz im Norden des Kreises Pinneberg werden die FCE-Fußballer in jedem Fall finden. „Ich fahre auf dem Weg zum Training da oft vorbei“, sagt Dennis Usadel, der aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförder nach Elmshorn fährt.

Auch ein Unterschied zwischen beiden Vereinen: Während zum FCE vergangene Woche noch Eugene Patrice Kojo Haruna und Darius Brenya Osei (beide zuvor SC Victoria II) gestoßen sind, stammen Hökis Akteure zumeist aus dem Nahfeld. „Alle Spieler sind in irgendeiner Art und Weise mit dem Verein verwurzelt, sind in den Dörfern des Amtes Hörnerkirchen geboren, im Laufe der Zeit hinzugezogen oder spielen schon seit früher Jugend hier“, sagte Kohnagel, der in Hohenfelde wohnt. Bei Höki spiele man aus Freude an der Sache, Spielergehälter gibt es nicht. Dennoch würde Kohnagel niemals von einem reinen „Spaßverein“ sprechen: Alle Spieler seien sich durchaus bewusst, dass sie Leistung bringen müssen, um in der Bezirksliga bestehen zu können. „Und das bedeutet, auch, dass man eben statt Samstag lieber am Freitag feiern geht, wenn am Sonntag ein Spiel ansteht“, so Kohnagel.