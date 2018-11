Im ersten Jahr gleich zur WM

Einradhockey feiert ersten Geburtstag / Balance halten ist der Schlüssel zum Erfolg

von Michael Bunk

15. November 2018, 16:00 Uhr

Ungewöhnliche Sportarten gibt es viele in Elmshorn. Eine feiert dieser Tage ihren ersten Geburtstag: Einradhockey beim EMTV. Gespielt wird mit normalen Eishockeyschlägern. Statt eines Pucks gilt es aber, damit einen Tennisball zu bewegen. Und ganz so rasant wie etwa die Kufencracks des Deutschen Meisters EHC Redbull München bewegen sich Thomas Voß, Göta Bürkner und Co. auch nicht auf dem Feld. Es geht gemächlich zu. „Körpereinsatz ist nur bedingt erlaubt“, sagt Voß. Erscheint auch logisch, denn Helm, dicke Handschuhe sowie Protektoren für Schulter oder Beine wären auf dem wackeligen Fahrzeug hinderlich. Normale Sportkleidung reicht.

Ungewöhnlich: Die Mannschaften sind sowohl vom Alter her als auch geschlechtlich bunt gemischt. Beim EMTV sind die jüngsten Mitspieler zehn Jahre alt. Voß ist mit 49 Lenzen der Oldie im Team. „Es gibt keine Altersbegrenzung; das finde ich toll“, sagt der Elmshorner, der eigentlich erst seit zwei Jahren Einrad fährt.

Einrad fahren und Einradhockey spielen sind indes zwei verschiedene Sachen, wie er schnell festgestellt hat. „Als Einradfahrer nutzt du normalerweise die Hände, um dich auszubalancieren und das Gleichgewicht zu halten“, erklärt er. „Mit einem Hockeyschläger in der Hand kann man das aber nicht.“ Als Hockeyspieler müsse man mit dem ganzen Körper die Balance im Sattel beim Vor- und Zurückfahren oder Pendeln auf der Stelle schaffen. „Das ist schwer, aber man kann es lernen“, sagt Voß.

Über die Hockeyvariante finden vermehrt auch Jungs zur EMTV-Einradsparte. Die Kür-Sparte Freestyle, für welche die Deutschen Meisterschaften kommendes Wochenende in Norderstedt stattfinden (s. Infokasten) werde vornehmlich von Mädchen frequentiert, hat Voß beobachtet. „Deshalb ist Hockey eine gute Alternative.“

Die EMTV-Einradhockeymannschaft hat bereits im ersten Jahr ihres Bestehens Turniere der Deutschen Liga mitgespielt – und in der Anfängergruppe viel Lehrgeld kassiert. Anfangs hätten sich wie bei einer Fußball-F-Jugend alle fünf Spieler auf den Ball gestürzt. Mittlerweile gebe es das taktische Verständnis, um auf dem Feld auch Positionen zu halten.

Höhepunkt aber war der Besuch der Einrad-Weltmeisterschaften in der südkoreanischen Stadt Ansan im August. Da andere Teams ausgefallen waren, stand dort wirklich der Name Einradhockey Elmshorn in der Startliste. Zwar hagelte es Niederlagen gegen die Nationalmannschaften von Taiwan, Dänemark oder den USA. Das Erlebnis WM inklusive kleiner Gastgeschenke und zahlreicher Selfies aber wird für immer unbezahlbar bleiben.