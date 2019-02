Im einstelligen Bereich

Handball-Schleswig-Holstein-Liga: HSG Horst/Kiebitzreihe klettert dank Auswärtssieg nach oben

05. Februar 2019, 16:00 Uhr

Mit dem 38:32 (16:13)-Sieg beim Bredstedter TSV veredelten die Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe nicht nur ihren Erfolg der Vorwoche (24:19 gegen den Preetzer TSV), sondern kletterten erstmals auch auf einen einstelligen Tabellenplatz in der Schleswig-Holstein-Liga. Ein ganz wichtiger Sieg also für Haie-Coach Michael Krieter und seine Mannschaft.

Verlief die Anfangsphase der Begegnung in der Bredstedter Harald-Nommensen Halle noch verhalten und ausgeglichen, gingen die Gastgeber in der 21. Minute mit zwei Toren in Führung. Die Schwächephase war jedoch nur vorübergehend; bereits zum Seitenwechsel wurde hieraus eine Drei-Tore-Führung für die Haie.

Obwohl die Gastgeber im zweiten Durchgang noch einmal herankamen, behielten die Haie weiterhin die Oberhand und überstanden auch eine etwas hektische Phase mit offenem Schlagabtausch. In den Schlussminuten hatten die Krieter-Mannen die größeren Reserven und erzielten so noch einige Treffer. Aus einer disziplinierten und kämpferisch gut eingestellten Mannschaft ragten bei den Haien die Fin-Luca Sötje (9), Tobias Bombe und Tim Reichert (6) heraus.