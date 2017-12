Basketball-2. Regionalliga Nord : Im Derby platzt der Knoten: Holstein Hoppers schlagen SC Rist II

vergrößern 1 von 2 Foto: Claus Bergmann 1 von 2

von Kornelius Krüger

erstellt am 06.Dez.2017 | 13:30 Uhr

Pinneberg | Mit einer Energieleistung hat sich der Aufsteiger BG Halstenbek/Pinneberg ausgerechnet im Lokalderby gegen den SC Rist Wedel II seinen ersten Saisonsieg in der 2. Basketball-Regionalliga-Nord erkämpft. Im Nachbarschaftsduell besiegte das Team von Trainer Ulises Solorzano die Rister mit 78:63 (34:40).

Die Gastgeber waren heiß auf den ersten Erfolg und wurden von Solorzano gut auf den Gegner eingestellt. Dennoch führte der Favorit und Tabellendritte nach den ersten zehn Minuten mit 17:13. Im zweiten Viertel waren die Gastgeber in der Offensive ebenbürtig, doch in der Verteidigung schlichen sich immer wieder Fehler ein, die Rister gewannen viele Offensive-Rebounds und kamen zu einfachen Punkten – Halbzeitstand (34:40).

Im zweiten Durchgang spielte dann fast nur noch der Aufsteiger. „Wir sind unzufrieden, weil wir keine gute Leistung gezeigt haben – vor allem in der zweiten Halbzeit. Da konnten wir nicht mehr dagegenhalten und haben schlecht verteidigt“, ärgerte sich Wedels Trainer Torben Haase.

Die „Hoppers“ hingegen ließen den Wedelern in der Offensive kaum noch Luft zum Atmen, nur 23 Punkte konnten die Gäste noch sammeln. Mit einem variablen Angriffsspiel und einer guten Trefferquote zogen die Gastgeber dem Lokalrivalen den Zahn und siegten am Ende verdient mit 78:63. „Wir haben in der Defensive hart agiert, das müssen wir die kommenden Spiele fortsetzen“, fordert Solorzano.

BG Halstenbek/Pinneberg – SC Rist Wedel II 78:63 (34:40) BG Halstenbek/Pinneberg: Marten (17), Große (15), Klauck (14), B. Fielder (13), Hoffmann (8), Knüttel (4), Meuser (3), Gherezghifier, Schönfeld (je 2), F. Fiedler, Michael Wüsthoff SC Rist (Punkte): Postic (18), Torelli (9), Aldag (8), Stahmer (7), Kokorus, Miled, Trautwein (je 6), Erkkilä (2), Eckmann (1), Facchini, Fritsche Viertelergebnisse: 13:17, 21:23, 25:12, 19:11