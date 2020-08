„Ich bin sehr zufrieden und dankbar“

Leichtathletik: Alina Ammann spricht im Interview über ihren Start bei den Deutschen Meisterschaften, bei denen sie in Braunschweig im 800-Meter-Lauf Fünfte wurde

Avatar_shz von Johannes Speckner

11. August 2020, 16:00 Uhr

Tornesch | Weil die Laufbahn des Braunschweiger Stadions am Sonnabendmittag durch die Sonne extrem heiß geworden war, konnten die Leichtathleten sie nicht barfuß betreten, sondern nur in Socken. Bei angezeigten 37 Grad schaffte Alina Ammann vom TuS Esingen als Zweite des schnellsten der drei 800-Meter-Vorläufe in 2:04,42 Minuten die Qualifikation für den Endlauf der Deutschen Meisterschaften. Hier lag die Tornescherin am Sonntag kurzzeitig in Führung und wurde am Ende in 2:04,38 Minuten Fünfte. Anschließend nahm sich die 22-Jährige, die mit ihrem Vater und Trainer Michael Ammann nach Braunschweig gefahren war, Zeit für ein Interview ...



Wie fällt Ihr Fazit nach Ihrem fünften Platz aus?

„Ich bin sehr zufrieden! Nachdem ich von der sechsten Bahn startend zunächst außen laufen musste, wollte ich die zweite Kurve lieber innen absolvieren und habe mich deshalb leicht zurückfallen lassen. Dann habe ich Druck gemacht und gemerkt, dass mir das Beschleunigen guttat und einiges geht. Auf den letzten hundert Metern habe ich allerdings gespürt, dass es der zweite Lauf an diesem Wochenende war und ich nach meiner einjährigen Verletzungspause erst seit März wieder trainiere, während meine Konkurrentinnen durchtrainieren konnten. Aber trotzdem bin ich in einem sehr, sehr stark besetzten Lauf persönliche Jahres-Bestleistung gelaufen und glücklich.“



Wie sehr hat die Hitze Ihnen zu schaffen gemacht?

„Vor unserem Start mussten wir fünf Minuten warten und dabei durchgehend in der knallenden Sonne stehen, das war sehr heftig. Am Start dachte ich: Entweder, ich kippe gleich um, oder das Adrenalin pusht mich nach vorne. Zum Glück war Letzteres der Fall ...“



Wie sehr standen die Meisterschaften unter dem Eindruck von Corona?

„Natürlich waren diese Titelkämpfe wegen der Corona-Krise anders, als die Meisterschaften in den vergangenen Jahren. Ich bin aber sehr, sehr froh und dankbar, dass die Deutschen Meisterschaften trotzdem stattfinden konnten. Ich denke, hier spreche ich für alle Athleten. Und ich möchte allen Menschen, die dies durch ihr Mitwirken im Organisationsteam und ihre tatkräftige Unterstützung erst möglich gemacht haben, ein großes Dankeschön aussprechen.“



Wo mussten Sie als Athletin denn eine Maske tragen?

„Beim Betreten des Stadions haben wir einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Beim Aufwärmen dann natürlich nicht mehr und die Helfer waren auch sehr kulant: Als ich beispielsweise einmal auf die Toilette gegangen bin, musste ich mir keine Maske überziehen. Dafür wurden mein Vater und die anderen Trainer sofort angesprochen, wenn sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Unter dem Strich wurden wir als Athleten durch die Hygieneregeln in unseren Wettkampfvorbereitung gar nicht beeinträchtigt und somit waren die Meisterschaften ein guter Beweis dafür, dass auch Veranstaltungen dieser Größenordnung unter Einhaltung der Corona-Richtlinien durchgeführt werden können.“

Im vergangenen Jahr kamen im Berliner Olympiastadion an zwei Tagen 60.550 Zuschauer zu den Deutschen Meisterschaften, nun waren wegen der Corona-Krise gar keine Besucher zugelassen. Wie haben Sie dies wahrgenommen?

„Ich denke, dass das Klatschen und die Anfeuerungsrufe bei den technischen Disziplinen eher fehlen, als beim Laufen. Springer, Kugelstoßer sowie Diskus- und Hammerwerfer können im Rahmen ihrer Übungen mehr mit dem Publikum interagieren, als die Aktiven in den Laufdisziplinen. Wir richten unsere volle Konzentration auf die Bahn und unseren Lauf.“



Welche Wettkämpfe stehen als nächstes in Ihrem Terminkalender?

„Die gemeinsamen Landesmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein, die am Wochenende 22./23. August auf der Jahnkampfbahn in Hamburg-Winterhude stattfinden, sind für mich quasi eine Pflichtveranstaltung. Vielleicht werde ich davor noch an einem 800- oder 1000-Meter-Rennen teilnehmen. Und am Sonntag, 13. September, ist ein Start beim ISTAF in Berlin angedacht, sofern dort die 800 Meter als Konkurrenz angeboten werden.“