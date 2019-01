Für ihn beginnt die WM heute

Ben Kamin (EHT) organisiert Mini-Turnier im Vorfeld

von Michael Bunk

05. Januar 2019, 16:00 Uhr

Hendrik Pekeler & Co. eröffnen am Donnerstag, 10. Januar, die Handball-Weltmeisterschaft mit der Vorrundenpartie gegen Korea, die bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark ausgetragen wird. Für Ben Kamin aus Klein Nordende beginnt die WM aber bereits am morgigen Sonntag. Der Torhüter des Landesligisten Elmshorner Handball-Teams organisiert für den Hamburger Handball-Verband (HHV) an diesem Tag eine Mini-WM mit 24 E-Jugend-Teams in der Alsterdorfer Sporthalle Hamburg (Krochmannstraße).

Dieses Engagement kommt nicht von Ungefähr. Kamin absolviert noch bis Ende Juli ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim HHV. „So kann ich Handball ein Jahr hauptberuflich machen – und habe viel Spaß dabei“, sagt der 20-Jährige, der vergangenes Jahr an der Elmshorner Bismarckschule sein Abitur gemacht hat und wahrscheinlich kommenden Sommer ein Studium – Sport und Englisch auf Lehramt – beginnt. „Das ist zumindest der Plan.“ Bis dahin wird er für den HHV unter anderem Talentgruppen in Grundschulprojekten betreuen, aber auch administrative Tätigkeiten in der Geschäftsstelle übernehmen. „Das ist sehr vielseitig“, so Kamin.



EHT hofft auf das Los für die Einlaufkinder





Das WM-Mini-Turnier ist nun eine Zugaben. „Die Organisation liegt größtenteils bei mir, aber ich habe natürlich die Hilfe des Jugendausschusses und der Geschäftsstelle“, erzählt Kamin.

Der Deutsche Handball-Bund hat diese Turnierform allen Landesverbänden vorgeschlagen. Die Hanseaten gehören zu denjenigen, die dies wirklich im unmittelbaren WM-Vorfeld verwirklichen. „Jede Mannschaft bekommt T-Shirts der entsprechenden Länder“, erläutert der 20-Jährige. Wie bei den Männern werden die Teams in vier Sechser-Gruppen eingeteilt, danach die K.-o.-Runde mit Viertel- und Halbfinale bis zum Endspiel durchgezogen. „Da wir nur einen Tag haben, werden wir nicht alle Platzierungen ausspielen“, benennt Kamin einen Unterschied zu den Großen.

Außer dem Kampf um den Turniersieg gibt es für alle Mannschaften noch einen zusätzlichen Anreiz. Drei von ihnen werden die Einlaufkinder für die WM-Halbfinals am Freitag, 25. Januar, in der Hamburger Barclaycard-Arena stellen. Das Los entscheidet.

Sollte das EHT dabei sein, könnte auch Kamin als Jugendtrainer noch einmal bei der WM aktiv sein. Ansonsten ist er Zuschauer am Fernseher, wenn Pekeler & Co. auf die Platte müssen.