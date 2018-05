Football-Pirates wollen neues Stadion für Elmshorn

Erster Vorstoß wegen Lärm-Problemen im Krückaupark und mittelfristigen Aufstiegsplänen

von Michael Bunk

05. Mai 2018, 16:00 Uhr

Wenn die Elmshorn Fighting Pirates heute ihr erstes Heimspiel nach dem Aufstieg in die German Football League 2 Nord bestreiten, erwarten die American Footballer gegen Berlin Adler (Kickoff: 15 Uhr) ein volles Haus im Krückaustadion. Lautstarke Stimmung ist garantiert.

Was die Seeräuber in den gelben Hemden freut, ist manchen Anwohnern im nahe gelegenen Nibelungenring ein Graus. Im Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule und Sport (AKJSS) hat Anißa Nowak als Geschäftsführerin der Spielbetriebs-GmbH nun gefordert, ein neues Stadion zu errichten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Pirates über kurz oder lang den Aufstieg in die erste Bundesliga anpeilen. Das jetzige Stadion würde den Auflagen in Liga eins nicht entsprechen.

Während einige Mitglieder des Gremiums dieser Ankündigung mit offenem Mund folgten, sagte Sylvia Nowak, Vorsitzende der American-Football- und Cheerleading-Sparte des Elmshorner MTV: „Das ist für alle, die sich da engagieren, eine Notwendigkeit. Bei dem zuständigen Amt laufen wir offene Türen ein.“

Aufgrund der Lärmproblematik werde man die Jugendspiele von Juni an nur noch auf dem EMTV-Platz am Koppeldamm austragen. Auf Musik, bei den Erwachsenen fester Bestandteil der Show, hatten die Pirates bereits in der Vergangenheit bei Jugendspielen im Krückaupark verzichtet.

Eines war Sylvia Nowak wichtig klarzustellen: „Keiner von uns denkt: Liebe Stadt, bau uns mal ein Stadion hin.“ Ohnehin geht der Gedanke eher in die Richtung, eine Multifunktionsarena zu bauen. „Ein reines Football-Stadion will keiner. So eine Arena muss ausgelastet sein“, sagte sie.

Die Frage nach der Örtlichkeit gelte es noch vor der Finanzierung zu klären. „Da ist die Stadtverwaltung gefragt. Das müssen wir gemeinschaftlich machen“, sagte die Ober-Piratin. Die Zahl der potenziellen Standorte ist begrenzt. Möglich wäre, die Idee Ramskamp aufzugreifen, wo im Zuge der Hamburger Olympia-Kampagne für die Spiele 2012 ein Trainingsstadion für Baseball ins Auge gefasst worden war. Ebenfalls nahe an der Autobahn wäre der Bereich Werner-von-Siemens-Straße. Ob das Areal an der Wittenberger Straße zwischen Kaltenweide und Sibirien, für das einst der EMTV nie verwirklichte Neubaupläne geschmiedet hat, zur Verfügung stünde, ist unklar. Außerdem hatte sich dort damals eine Bürgerinitiative gegen die EMTV-Pläne gegründet. Auch diese befürchtete zu viel Lärm. Seite 4