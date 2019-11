Floorball: Blau-Weiß zum Topspiel in Bremen

Avatar_shz von Kornelius Krüger

23. November 2019, 09:48 Uhr

Schenefeld | Wenn die Floorballer von Blau-Weiß 96 heute Abend, 18 Uhr, zu Gast sind im Sportzentrum Eiche Horn, steht einiges auf dem Spiel. Der Zweitliga-Tabellenführer aus Schenefeld trifft auf den punktgleichen Verfolger aus Bremen – mehr geht nicht. „Das wird richtungsweisend für die nächsten Wochen. Wir sind richtig motiviert“, erklärt Blau-Weiß-Pressesprecher Sören Gittek, der für den Spitzenreiter als Verteidiger aufläuft.

Während sich der Erstliga-Absteiger aus dem Kreis Pinneberg unlängst das klare Ziel Wiederaufstieg gesetzt hat, ist der Rivale aus der Hansestadt ähnlich ambitioniert in die Saison gestartet. Hochkarätige Neuzugänge, wie etwa der Finne Miro Siljamo vom benachbarten TV Lilienthal, ließen aufhorchen. „Die haben sich sehr gut verstärkt. Wir müssen hochkonzentriert sein“, so Gittek.

Weil das Spielfeld in der Bremer Halle pro Seite rund 1,5 Meter schmaler ist als üblich, haben die Schenefelder ihre Trainingsvorbereitung entsprechend angepasst. „Da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Fehler in der Defensive werden schneller bestraft“, sagt Gittek.

In der Verteidigung muss Blau-Weiß auf die Dienste von Christopher Petermann, Miguel Sigmund und Tim-Ole Sonntag verzichten; außerdem fehlen der privat verhinderte Ruven Roediger sowie die verletzten Daniel Czapelka, Jonas Hachmann und Sebastian Birth. Hinter dem Einsatz des erkälteten Spielertrainers Lasse Schmidt, der die Schenefelder in der Vorwoche gegen Erstligist Wernigerode per „Golden Goal“ ins Pokal-Achtelfinale geschossen hat, steht noch ein Fragezeichen.

An Selbstvertrauen mangelt es Blau-Weiß vor dem Gipfeltreffen aber nicht. Gittek: „Das Trainertrio ist überzeugt, das Duell um die Spitze für sich entscheiden zu können.“