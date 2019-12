Boxen : Fliegende Fäuste und viel Schweiß

Bei der 1. Golden Eagle Fight Night begeistern nicht nur Marc Dube und Adnan Özcoban im Kampf um den UBO-Titel. Stimmung erreicht zum Finale ihren Höhepunkt

17. Dezember 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Es herrscht eine Bullenhitze, nicht nur im Ring, sondern auch auf den Sitzplätzen zu beiden Seiten des Gevierts. Es riecht nach Schweiß und Adrenalin im Golden Eagle Gym von Zekeriya Yücel an der Königstraße, während sich im mehr schummrigen denn leuchtend hellen, blauen und roten Scheinwerferlicht Kim Angelina Jäckel, ganz in Schwarz gekleidet, und die im Kontrast dazu komplett in Weiß angetretene Lara Ochmann freiwillig keinen Meter Boden schenken.

Das satte „Paff“, wenn die Faust der einen auf der Deckung der anderen landet, bildet die Geräuschkulisse. Dazwischen immer wieder Anfeuerungsrufe aus beiden Ecken, aber auch aus dem Publikum. Weit mehr als 100 Zuschauer verfolgen, wie die beiden Frauen aus dem Sauerland und aus Leipzig um die Deutsche Meisterschaft der GBA (German Boxing Association) kämpfen.

Der dritte Sieg im dritten Kampf bedeutet den Titel

Angesetzt ist dieser Vergleich auf zehn Runden. Mitte der sechsten Runde aber ist Schluss. Nach einem Wirkungstreffer von Ochmann beendet der Ringrichter das Duell: Sieg durch technischen K. o. Mit ihrem dritten Erfolg im dritten Profikampf ist die ganz in Weiß angetretene Leipzigerin Deutsche Meisterin.

Als die 19-Jährige wenig später am Mikrofon ihren Eltern, Trainern, Managern und Sponsoren für die Unterstützung dankt, macht sie dabei den Eindruck, als hätte sie noch locker Luft gehabt, um den Kampf auch über die volle Distanz zu bestreiten.

Ich kann’s kaum glauben, dass der Kampf so gelaufen ist. Lara Ochmann, neue Deutsche Meisterin

Jäckel war deutlich gezeichneter gewesen. Die Unterlegene taucht nach der Verkündung des Urteils und dem Knipsen des obligatorischen Fotos mit allen Beteiligten im Ring schnell ab. Ochmann hingegen lässt sich feiern, nur der breite rote Gürtel schlackert etwas zu stark um die schmale Hüfte.

Bombastische Stimmung beim Lokalmatador

Die Stimmung ist spätestens zum Ende des Abends in dem früheren Kinosaal bombastisch – was nicht zuletzt an Azem Rexha liegt. Mit dem Heimvorteil im Rücken, er trainiert im Golden Eagle Gym, knockt der Supermittelgewichtler bei seinem Profidebüt Dejan Dragosavac bereits nach wenig mehr als einer Minute aus. Zuvor kürte sich Riza Baydilli zum Deutschen Schwergewichtsmeister der GBA mit einem Sieg über Eric Schwartmann. Für den Verband UBO (Universal Boxing Organisation) holte Marc Dube die Internationale Meisterschaft mit dem Abbrucherfolg über Adnan Özcoban.

Ein letztes Mal steigt mit der Verkündung des Sieges von Azem Rexha auch Zekriya Yücel in den Ring, um mit aufs Foto zu kommen nachdem er zwischendurch für gefühlt 1000 verschiedene Fragen immer höflich Antwort gestanden hat. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht.

„Es ist wunderbar gelaufen. Dass alle so mitgemacht haben, fand ich super gut“, sagt er und findet eigentlich nur einen echten Kritikpunkt: „Die Halle war zu klein.“ Doch auf der anderen Seite hat die Enge und der Schweiß auch die Atmosphäre des Abends ausgemacht.