FUSSBALL : Feier trotz Finalpleite

Super-Senioren von Holsatia im EMTV/TSV Sparrieshoop verlieren Pokal-Endspiel gegen Union Tornesch

von Michael Bunk

04. Juni 2019, 16:00 Uhr

Hamburg | War es die frühe Anstoßzeit? War es das Ambiente mit großer Kulisse oder der sich schnell aufheizende Kunstrasen? Fragen über Fragen, auf die Detlef Meyer keine abschließenden Antworten wusste. Vielleicht war es ja eine Mischung aus allen Faktoren. Jedenfalls erkannte der Trainer der Super-Senioren-Spielgemeinschaft Holsatia im EMTV/TSV Sparrieshoop seine Mannschaft bei der 0:2 (0:2)-Niederlage im Finale des E. W. Schröder-Pokals gegen Union Tornesch nicht wirklich wieder.

„Wir haben die erste Halbzeit völlig gehemmt gespielt“, sagte Meyer. In den zweiten 35 Minuten habe man zwar ein deutliches Übergewicht gehabt und auf ein Tor, das Tornescher, gespielt, selbiges aber nicht getroffen. „Es war nicht gefährlich“, musste er sich eingestehen.

Anders die Tornescher, die vor Jahresfrist an gleicher Stelle schon mal im Finale gestanden und damals mit 2:3 gegen den Oststeinbeker SV verloren hatten: Sie waren von Beginn an hoch konzentriert und gingen nach 21 Minuten durch Renato Engel in Führung. Dieser Rückstand taugte aber ebenso wenig zum Weckruf wie die Glanztat von Torhüter Heinz-Peter Meyn, der nach einer halben Stunde einen von Bernd Bressem getretenen fragwürdigen Foulelfmeter entschärfte. Zu seiner Ehrenrettung leitete Bressem wenig später den zweiten Tornescher Treffer durch Peter Grupe ein.

Elmshorn versuchte nach dem Seiten die Wende zu erzwingen. Zeitweise mit bis zu vier Stürmern auf dem Platz, fehlte aber trotzdem die Durchschlagskraft. Immerhin ließen sich die Routiniers von der Wilhelmshöhe nach der kurzen Enttäuschung die Laune nicht ganz vermiesen. Fünf Kisten Gerstenkaltschale sowie einen kleinen Geldbetrag gab es als Trostpreis. Ersteres fand den Weg in durstige Kehlen. „Wir haben trotzdem gut gefeiert“, sagte Meyer zum Abschluss der Saison.