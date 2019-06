2. Baseball-Bundesliga : Fehler im neuen Innenfeld

Holm Westend 69’ers fallen nach zwei Niederlagen hinter Elmshorn zurück

von Michael Bunk

04. Juni 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Ganz kurz sah es so aus, als hätten die Holm Westend 69’ers den Weg gefunden, das Pitching von Robbie Ingram zu knacken. Diese Phase hielt aber nur ein Inning. Danach zog der US-Amerikaner im Trikot der Elmshorn Alligators sein Ding auf dem Hügel ziemlich humorlos durch. Trafen die 69’ers dann tatsächlich mal den Ball, stand hinter Ingram – wie schon in Spiel eins hinter Noah Jens – noch eine aufmerksame Feldverteidigung. In der Bilanz verloren die Holmer beide Partien des zweiten Kreisderybs der 2. Baseball-Bundesliga: 2:12 vorzeitig nach acht von neun Innings sowie abschließend 1:8. Damit ist der nominelle Gastgeber von Sonntag hinter Elmshorn in der Tabelle zurück gefallen.

„Ich habe mir sicherlich mehr erhofft, aber man muss auch sagen, dass die Allis heute stark gespielt haben: wirklich tolle Defense-Leistung und sie haben wenig Fehler gemacht“, konstatierte der Holmer Trainer Christian Opitz.

Die Fehlerquote im Holmer Spiel war gerade in der Schlussphase des abschließenden 1:8 deutlich höher. Opitz nahm dafür seine Mannschaft in Schutz. „Ich habe in diesem Jahr das Innenfeld neu aufgestellt. Da fehlen Routinen, dann kommen Fehler zu Stande. Für mich als Coach ist das völlig o. k.“, sagte er. Immerhin haben die 69’ers zwei Wochen Zeit, um diese abzustellen. Erst am 22. Juni empfangen sie erneut in Elmshorn die Hamburg Knights. Zuvor steht im Ballpark in Holm, der noch Baustelle ist, das Pfingstturnier auf dem Plan.