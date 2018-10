FCE setzt Generalprobe in den Sand

von Patrick Tabel

Waren die Landesliga-Fußballer des FC Elmshorn in Gedanken etwa bereits beim Pokalhit am Mittwochnachmittag gegen Regionalligist Eintracht Norderstedt (15 Uhr, Wilhelmstraße)? „Schwer zu sagen“, seufzte Spielertrainer Dennis Usadel nach der 0:5 (0:4)-Klatsche beim SC Nienstedten. So richtig erklären konnte er sich die leichtfertigen Ballverluste im Spielaufbau, aus denen etwa zwei frühe Gegentore resultierten, allerdings auch nicht.

Bereits nach 30 Minuten sah Usadel sich gezwungen, den völlig von der Rolle wirkenden Phi Duong zu erlösen. Es hätte zu diesem Zeitpunkt auch andere Elmshorner treffen können. „Das war eine ganz schwache Halbzeit, in der niemand Normalform hatte“, zog Usadel ein vernichtendes Fazit. Dieses vermochte letztlich auch der „etwas bessere“ zweite Durchgang nicht aufzupolieren.

Noch schmerzhafter als den enttäuschenden Auftritt beim Aufsteiger aus Nienstedten empfand der FCE-Coach allerdings die beiden womöglich schweren Verletzungen von Torhüter Moritz Junge sowie Angreifer Jannick Prien. Ersterer musste bereits nach 25 Minuten in Folge eines Pressschlages ausgetauscht werden. Prien war bei einem Zweikampf an der Außenlinie unglücklich mit dem Standbein weggeknickt: Sein Trainer befürchtet einen Bänderriss. Auch Außenverteidiger Emmanuel Kwakye wird den Elmshornern aufgrund seiner Gelb-Roten Karte für ein Spiel fehlen.