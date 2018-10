FC Elmshorn war so frei und gewährt Tabellenführer viel Raum

von shz.de

22. Oktober 2018, 15:59 Uhr

Man sei vor dem FC Elmshorn gewarnt gewesen, sagte Jendrik Bauer noch auf dem Weg in Richtung Kabinentrakt an der Wilhelmstraße. Der Torjäger des Hamburger SV III spielte auf das 4:0 des Clubs zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle über TuRa Harksheide an. Gefühlt muss da eine komplett andere Elmshorner Mannschaft auf dem Feld gestanden haben, als am jetzigen Freitagabend. Dort spielte mit wenigen Ausnahmen nur der Gast – und zwar die Elmshorner Abwehr schwindelig. Endstand aus Sicht des Elmshorner Landesligaclubs: 0:5 (0:2). Größter Profiteur war eben Jendrik Bauer (30). Der Hamburger Torjäger, zuletzt etwas von alter Form entfernt, drückte der einseitigen Begegnung im zweiten Durchgang mit einem lupenreinen Hattrick seinen Stempel auf und hatte wie alle Akteure des Tabellenführers am Ende gut lachen.

„Heute haben wir es über 90 Minuten gut gemacht, was wir uns endlich mal vorgenommen haben.“ Von dem Freiraum, den er und seine Nebenleute im Sturm und Mittelfeld genossen, sei er überrascht gewesen. „Ich hätte schon gedacht, dass ein schwierigeres Auswärtsspiel wird. Heute haben wir endlich mal die Tore gemacht und uns für den Aufwand belohnt“, sagte er.

Dennis Usadel war das Lachen hingegen ziemlich vergangen – und das nicht nur wegen einer zwickenden rechten Wade, die den Elmshorner Spielertrainer nach 35 Minuten den Gang in Richtung Auswechselbank hat antreten lassen – Verdacht auf eine leichte Zerrung im Muskel. „Wir haben die Drecksarbeit heute nicht gemacht“, monierte er die fehlende Bereitschaft, im Defensivverbund die nötigen Wege zu machen. „Wenn du dem HSV den Platz lässt, dann können sie Fußball spielen – und das haben sie heute getan.“ Zwei-, dreimal bewahrte Moritz Junge den FCE noch vor einem weiteren Gegentor. Eine Resultatsverbesserung hatte am ehesten noch Emmanuel Kwakye in der 83. Minute auf dem Fuß, doch bei dessen überhastetem Abschluss strich der Ball weit am Tor vorbei.