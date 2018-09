Facelifting für die neue Liga

Volleyball-Regionalliga: Elmshorner Frauen mit sechs Neuzugängen / Sonntag Saisonstart gegen VCO Schwerin II

von Michael Bunk

15. September 2018, 16:00 Uhr

Elf Jahre ist es her, dass die Volleyball-Gemeinschaft Elmshorn das bisher letzte Mal in eine Regionalliga-Saison gestartet ist. Diese endete am 5. April 2008 mit einem 3:0 über die Kaltenkirchener TS, Rang drei in der Tabelle – und danach dem Rückzug in die Verbandsliga Hamburg. Im Kader damals unter anderem: Katja Saß und Britta Schümann. Beide zählen auch jetzt zu den Stützen der Mannschaft, die am morgigen Sonntag sich erstmals wieder in der Regionalliga beweisen darf. Zum ersten Spiel nach dem Aufstieg in die vierthöchste deutsche Spielklasse kommt der VCO Schwerin II in die Halle der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule am Koppeldamm (15 Uhr).

„Als Aufsteiger muss man bescheiden sein“, hat VGE-Trainer Michael Behrmann als Marschroute ausgegeben. Er strebt das gesicherte Mittelfeld, am besten die obere Tabellenhälfte an. Immerhin werden am Ende der Saison drei von zehn Mannschaften absteigen. Der morgige Gegner aus Schwerin ist das elfte Team der Liga, aber als Olympiastützpunkt vor einem möglichen Abstieg geschützt.

Die VGE wird für den Klassenerhalt kämpfen müssen. Dafür hat Behrmann dem Team ein ordentliches Facelifting verpasst. Fünf routinierte Spielerinnen haben sich vom Leistungsgedanken in Richtung eigene dritte Mannschaft (Bezirksliga) verabschiedet. Die vergangenes Jahr erst zum Team gestoßenen Teenager Milla Borbe und Kimberley Radmer haben während der Vorbereitung zwar mittrainiert, treten aber demnächst längere Auslandsaufenthalte an.

Hinzu kamen in Susanne Maier (SC Alstertal-Langenhorn, 3. Liga), Kerrin Rieck (Grün-Weiß Eimsbüttel, Regionalliga) und Mareile Sell (VC Norderstedt, Regionalligaabsteiger) drei Spielerinnen, die das zu erwartende Niveau bereits kennen. Aus der Verbandsliga kommen Jessica Schuldt (VC Neumünster) und Lara Gutierrez (Grün-Weiß Eimsbüttel II). Zudem kehrt Berit Jensen vom Auslands-Studium zur VGE zurück. „Mannschaftlich läuft es super“, so Behrmann über die Vorbereitung, die aber durchaus noch Defizite offen legte. „Um uns untereinander einzuspielen werden wir noch einige Zeit brauchen.“

Der siebte Neuzugang steht an der Seite von Behrmann: Burkhard Skibitzki. Der neue Co-Trainer ist natürlich ein alter Bekannter, der die VGE-Frauen vor mehr als einer Dekade über viele Jahre in der Regionalliga betreut hat. „Er hat eine Menge Motivation reingebracht und auch einen Schub für meine Alt-Internationalen gegeben“, sagt Behrmann. Von den so angesprochenen Routiniers fällt Anja Svensson wegen andauernder Achillessehnenproblemen auf unbestimmte Zeit aus. Sonntag fehlen außerdem Katja Saß und Lara Gutierrez urlaubsbedingt.